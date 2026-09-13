Bandas, palillonas y pomponeras: niños llenan de color las calles de Tegucigalpa

Las calles de Tegucigalpa amanecieron este domingo 13 de septiembre con un ambiente festivo. Desde temprano, decenas de niños se prepararon para desfilar y rendir homenaje a Honduras en los 205 años de independencia patria.
Con sus uniformes impecables, trajes llenos de color y pequeños detalles alusivos a la identidad nacional, los estudiantes llegaron acompañados por sus padres y maestros para ser parte de esta celebración.
En las inmediaciones de la colonia Kennedy comenzó uno de los recorridos protagonizados por estudiantes de los distritos 1, 5 y 10. Desde allí, los pequeños avanzaron hacia el bulevar Centroamérica
A lo largo del trayecto, las aceras se convirtieron en improvisadas graderías. Familiares y espectadores buscaban un buen lugar para observar a los estudiantes, mientras otros levantaban sus teléfonos para guardar cada momento.
Algunos padres acompañaron a sus hijos tomándolos de la mano, mientras otros permanecieron atentos con sus cámaras listas para fotografiar el paso de los pequeños.
El azul y el blanco dominaron el paisaje capitalino. Banderas hondureñas, accesorios, pompones y distintivos escolares se mezclaron con la música que acompañó a las delegaciones durante su recorrido.
Las palillonas y pomponeras aportaron movimiento y color a los desfiles, mientras las escoltas de banderas avanzaban con solemnidad al frente de los centros educativos.
Algunos tramos de la capital fueron cerrados al tránsito vehicular, por lo que se recomendó a los conductores utilizar vías alternas mientras avanzaban los recorridos.
Otros grupos escolares participaron en rutas que conectaron distintos puntos de Tegucigalpa. Entre ellas estuvieron el recorrido desde el parque El Obelisco hasta el Instituto de Bellas Artes y el que partió desde La Bambino hacia el bulevar Morazán.
También se desarrolló un recorrido desde Metro Mall hasta el parque La Amistad, en la colonia 21 de Febrero, sumando más espacios de la capital a la celebración de las fiestas patrias.
La jornada de este domingo forma parte de las actividades que anteceden a la celebración oficial del 15 de septiembre y se suma a los desfiles que en días anteriores protagonizaron los niños de prebásica.