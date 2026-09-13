Mataron a su madre el día de su cumpleaños en Catacamas y él les dijo: “Yo te perdono”

Sara Francisca Romero López, de 43 años, fue asesinada la noche del jueves 10 de septiembre en la comunidad de Las Tablas, municipio de Catacamas, Olancho. El crimen ocurrió el mismo día en que su hijo, Alex Fernando Romero, cumplía 23 años.
Según el reporte preliminar, varios hombres llegaron hasta la vivienda de Sara Romero y la obligaron a salir. Sus hijos presenciaron el momento en que los sujetos ingresaron a la casa y posteriormente sacaron a su madre.
Tras el ataque, la mujer quedó tendida sobre una calle de la comunidad. Vecinos que escucharon las detonaciones acudieron al lugar y alertaron a las autoridades.
Horas después, Alex Fernando compartió en redes sociales un mensaje dedicado a su madre, en el que expresó el dolor por su muerte y habló desde su fe cristiana.
“Escribo esto con lágrimas en mis ojos, dolor en mi pecho y en mi corazón porque se fue demasiado pronto”, escribió el joven.
En su mensaje, Alex Fernando recordó que la muerte de su madre dejó a cuatro hijos sin ella y señaló especialmente a su hermano menor, de 11 años. También lamentó que Sara no pudiera verlo cumplir sus proyectos.
“Dejaste a un niño de 11 años sin el amor de su mamá y dejaste a un joven de 23 años justo el día en el que cumplía años sin que ella lo viera triunfar y que se sintiera más orgulloso de él”, expresó.
A pesar del dolor, el joven manifestó que decidió perdonar a la persona que cometió el crimen. “Te quiero decir quien quiera que seas, que yo te perdono, y le pido a Dios que él te perdone y toque su corazón y busques de él”, escribió. Fotografía del mensaje de felicitaciones de Sara a su hijo, horas antes de la tragedia.
Alex Fernando agregó: “No te deseo nada malo, al contrario, deseo que Dios te ayude en tu vida”. El mensaje terminó con una despedida para su madre: “Siempre te amaré, amor de mi vida”.
En otra publicación realizada recientemente, el joven apareció entre lágrimas mientras cantaba una canción de despedida dedicada a Sara. Desde el asesinato, también ha compartido en sus redes sociales mensajes sobre su dolor y su fe.
Sara Romero era empleada de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) y miembro activa del Sindicato de Trabajadores de la UNA (SINTEUNA). Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente quiénes serían los responsables del asesinato ni cuál habría sido el móvil.
La investigación continúa para esclarecer el crimen ocurrido en Las Tablas y determinar quiénes participaron en la muerte de Sara Romero.