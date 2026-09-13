Revelan la doble vida de “La Morena”: predicaba de Dios y ahora es vinculada al Cártel del Diablo

Carla Perdomo, alias “La Morena” pasó de compartir en redes sociales mensajes sobre el evangelio de Cristo y obras de caridad a ser detenida por la Policía, que la vincula con extorsiones cometidas en nombre del denominado Cártel del Diablo.
La captura se registró la tarde del 12 de septiembre en la colonia La Aurora de San Pedro Sula, durante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada por equipos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
Según la información proporcionada por la DAET, "La Morena", originaria de San Juan, Yoro, se hacía pasar por integrante del Cártel del Diablo para intimidar a comerciantes y residentes de sectores de Yoro y San Pedro Sula.
La Policía señala que su función dentro de esta actividad era recolectar elevadas sumas de dinero producto de las extorsiones. De acuerdo con la investigación policial, exigía más de un millón de lempiras y vehículos a sus víctimas mediante notas extorsivas y llamadas amenazantes.
Durante el operativo, los agentes le decomisaron dinero en efectivo, un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las exigencias, una nota extorsiva y un arma de juguete tipo pistola, que, según la Policía, era utilizada para amedrentar a las víctimas.
El caso ha generado sorpresa entre personas que conocían la faceta que Carla Perdomo mostraba en sus redes sociales. En 2024, la joven compartía videos en TikTok en los que hablaba sobre el evangelio de Cristo, relataba cambios que aseguraba haber realizado en su vida y mostraba acciones de ayuda a otras personas.
Incluso, durante ese período acudió a un medio de comunicación hondureño para hablar sobre su acercamiento a la fe cristiana y las transformaciones que, según relataba entonces, había experimentado en su vida.
De acuerdo con las publicaciones señaladas en el caso, en los últimos días compartió imágenes en las que aparecía una supuesta arma de fuego.
No obstante, el contenido de redes sociales, por sí solo, no permite establecer que el arma fuera real ni que estuviera relacionada con las actividades por las que ahora es señalada.
“Me acuerdo cuando la vi en televisión hablando de Cristo, ¿qué le pasó?”, escribió una usuaria en Facebook al reaccionar a la noticia.
La DAET sostiene que “La Morena” utilizaba el nombre del Cártel del Diablo para generar temor entre sus víctimas y obtener los cobros exigidos. La vinculación con esta estructura corresponde, por ahora, a un señalamiento policial y deberá ser sustentada ante las autoridades judiciales.
Carla Perdomo quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y establecer si existen otras personas involucradas en las extorsiones.