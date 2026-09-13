Olimpia perdió el clásico ante Marathón y las redes sociales no perdonaron

Las redes sociales estallaron luego de la derrota del Olimpia en el clásico nacional de Honduras. El conjunto merengue cayó 0-1 ante Marathón en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
El resultado generó rápidamente todo tipo de comentarios en las plataformas digitales.
Uno de los principales puntos de debate fue la jugada que terminó con el único gol del encuentro. Henry Figueroa apareció al minuto 82 para conectar de cabeza un centro que llegó desde el sector derecho y darle a Marathón una victoria de enorme valor.
Los comentarios se multiplicaron después del pitazo final, con aficionados que analizaron el rendimiento del equipo, las decisiones tomadas durante el partido y la actuación de algunos futbolistas.
Del otro lado, la afición del Marathón celebró a lo grande el resultado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría y publicaciones destacando el triunfo de los verdolagas, que además de quedarse con el clásico lograron asumir el liderato del campeonato.
Tras el 0-1 en el Estadio Morazán, los aficionados aprovecharon el resultado para inundar las plataformas digitales con ingeniosos memes, burlas y publicaciones cargadas de humor, especialmente por el final del invicto del conjunto merengue.
Tras el 0-1 en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, los aficionados aprovecharon el resultado para sacar a relucir su creatividad y llenar las plataformas digitales de ingeniosos memes.
Los aficionados verdolagas fueron, como era de esperarse, los más activos después del pitazo final. Con el triunfo sobre su máximo rival y el salto al primer lugar de la clasificación, los seguidores del Marathón aprovecharon el momento para celebrar y lanzar algunas bromas hacia el olimpismo.
La anotación que le dio los tres puntos al Marathón y terminó con el invicto del Olimpia fue utilizada como inspiración para una gran cantidad de imágenes, montajes y mensajes cargados de humor.
Del lado olimpista, la derrota generó frustración y molestia. Muchos seguidores analizaron el desempeño del equipo de Eduardo Espinel y lamentaron que el conjunto merengue perdiera su invicto precisamente en uno de los partidos más importantes del calendario.
El resultado también sirvió para que aparecieran los tradicionales memes relacionados con la clasificación
La rivalidad entre Marathón y Olimpia volvió a trasladarse de la cancha a las redes sociales.
Entre imágenes, frases, montajes y referencias al partido, los aficionados encontraron distintas maneras de celebrar o lamentar el resultado. Los memes se convirtieron así en una extensión de la fiesta futbolística que se vivió en el Estadio Morazán.
El clásico terminó con un solo gol, pero dejó miles de reacciones en internet.
Marathón celebró una victoria que lo colocó como líder del campeonato, mientras que Olimpia deberá pasar página y concentrarse en sus próximos compromisos.