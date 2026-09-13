Lamine Yamal sin rodeos elige al ganador del Balón de Oro 2026

La carrera por el Balón de Oro 2026 comienza a tomar temperatura y Lamine Yamal no esquivó la pregunta sobre sus posibilidades de quedarse con el prestigioso galardón, luego de aparecer entre los 30 nominados para conquistar el premio este año.
La gala del Balón de Oro se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, en el marco del 70 aniversario del prestigioso certamen. Mientras la disputa comienza a calentarse, Yamal dejó una declaración contundente al ser consultado sobre quién considera que debería quedarse con el premio.
Los nombres de Lamine Yamal y Kylian Mbappé no solo figuran entre los 30 nominados, sino que aparecen como dos de los grandes favoritos para conquistar el reconocimiento individual más importante del fútbol.
Ambos ya saben lo que significa levantar una Copa del Mundo y son las principales figuras de dos de los clubes más importantes del planeta: el Barcelona y el Real Madrid.
“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merezco yo por lo que he ganado”, señaló Yamal.
El joven atacante fue todavía más contundente al hablar de su principal rival en la carrera por el galardón.
“Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, explicó el internacional español.
Lamine Yamal se postula para ganar el Balón de Oro y esas palabras han provocado revuelo en las redes sociales.
Las declaraciones de Lamine Yamal rápidamente abrieron un nuevo debate. Mientras algunos consideran que su postura refleja una personalidad arrogante y demasiado confiada, otros interpretan sus palabras como una muestra de seguridad y ambición.
Incluso hubo comparaciones con Lionel Messi, quien durante buena parte de su carrera evitó atribuirse públicamente este tipo de reconocimientos, pese a haber conquistado prácticamente todos los títulos individuales y colectivos posibles.
Sin embargo, también existe un sector que defiende la actitud de Yamal y considera que la confianza en sí mismo es precisamente una de las características que necesita un futbolista destinado a convertirse en una de las grandes figuras del deporte.
Y hay quienes, incluso, celebran este tipo de declaraciones porque consideran que aportan polémica, personalidad y espectáculo a una carrera individual que, de por sí, genera enormes expectativas.
Con el Mundial 2026 y LaLiga en su palmarés, Yamal considera que sus argumentos están sobre la mesa. Mbappé, por su parte, llega respaldado por sus goles y por haber terminado como máximo artillero de la Copa del Mundo.
Ahora será el jurado del Balón de Oro el encargado de decidir quién tuvo los méritos suficientes para quedarse con el premio.
La respuesta definitiva llegará el 26 de octubre en Londres, cuando se conozca al nuevo ganador del Balón de Oro.