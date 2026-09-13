  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados

Las polémicas acciones en el Marathón vs Olimpia, ambiente, el ausente, sorpresivo héroe, dos expulsados y la burla de Menjívar tras la derrota.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 18:26 -
  • Redacción La Prensa
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
1 de 21

Marathón venció por la mínima al Olimpia en el Morazán, donde se vivieron muchas emociones: te compartimos las mejores imágenes del partido.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
2 de 21

Jorge Benguché acompañó al equipo en el recinto sampedrano, pero estuvo viendo el entreno en la previa del clásico.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
3 de 21

Marathón salió con varios de sus jugadores titulares, pese a que la otra semana se juega el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 ante Alajuelense. Venían de empatar ante los ticos por 2-2 en el mismo recinto sampedrano.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
4 de 21

Por su parte, el Olimpia combinó en su 11 titular y dejó a varios de sus estelares en el banquillo para darles descanso. Así salió el equipo de Espinel: 1. Edrick Menjívar, 6. Félix García, 2. Emanuel Hernández, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello, 18. Raúl García, 20. Alex Maldonado, 25. Didier Paguada, 31. Nicolás Dibble, 68. Jeremy Rodríguez y 21. Kilmar Peña.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
5 de 21

¡Con un gran ambiente! Así recibieron a ambos equipos para recibir una nueva edición del clásico nacional.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
6 de 21

Olimpia fue el que tuvo la primera clarísima del encuentro. Dibble se animó con un disparo de fuera y el portero Jonathan Rougier se elevó para mandar la esférica al tiro de esquina. ¡Fue un tapadón!
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
7 de 21

Poco a poco se fue animando el partido, que al final tuvo muchas amarillas. Una que terminó costando caro fue la de Emmanuel Cuello.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
8 de 21

Antes de finalizar el primer tiempo, el delantero Carlos Pérez reclamó una falta penal tras recibir un empellón del guardameta del Olimpia, Edrick Menjívar.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
9 de 21

Sin mbargo, el central determinó que no hubo nada. La jugada no se revisó en el FVS y se fueron al descanso en un empate sin goles.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
10 de 21

Así terminó Edrick Menjívar en la jugada que pedían penal. Carlos "Chuy" Pérez se había quitado una marca en el área, pero no pudo superar al guardameta.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
11 de 21

Para la segunda parte, parecía que la historia no iba a cambiar. Se vivieron varias emociones, entre ella dos expulsiones.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
12 de 21

Primero la expulsión de Cuello, quien tras una falta recibió la segunda tarjeta amarilla y, por ende, tuvo que salir del terreno de juego dejando a su equipo con 10 jugadores en casi toda la segunda parte.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
13 de 21

Y ya en la recta final se vino el tanto del Marathón. A los 82 minutos, Natanael Martínez levantó un centro que fue desviado por Imanol Enríquez y, ante la sorpresa de la defensa olimpista, Figueroa apareció para conectar un certero cabezazo y mandar el balón al fondo de las redes.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
14 de 21

La salida de Menjívar no terminó siendo de ayuda, ya que el defensor encajó el único tanto del partido en la recta final.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
15 de 21

Marathón se terminó quedando con los tres puntos en un cierre intenso, donde Olimpia luchó por el empate. Figueroa fue el sorpresivo héroe de la noche con su tanto.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
16 de 21

Otra de las acciones polémicas del partido fue en el tramo final. Aquí, Marathón, respaldado por Silvio Rudman, pidió la expulsión de Edwin Rodríguez tras cortar una acción con Argueta en la que ambos iban forcejeando.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
17 de 21

El jugador verdolaga recibió el golpe y cayó sobre el terreno de juego, para intentar frenar el ataque de Olimpia en los últimos segundos.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
18 de 21

Ante la bronca que se tenían los jugadores en el tramo final, el central no tardó en decidir y dijo que no había expulsión a Edwin. El que sí se fue expulsado antes fue Farioli tras fuertes reclamos en una falta.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
19 de 21

El tiempo se le acabó al Olimpia. Marathón firmó un triunfo por la mínima y sigue firme en el Apertura 2026.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
20 de 21

La fiesta en el Morazán no dardó en llegar. Los aficionados dieron su propio show desde las graderías y ahora ponen la mirada en el duelo ante Alajuelense en Costa Rica.
La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados
21 de 21

Una de las imágenes que se viralizó al termino del juego fue la del portero Edrick Menjívar. El guardameta se fue con la afición de Marathón y les hizo gestos con las manos. Les recordó los años que tienen sin ganar títulos.

 Fotos cortesía
Cargar más fotos