La burla de Menjívar tras derrota, polémicas en Marathón-Olimpia y los dos expulsados

Marathón venció por la mínima al Olimpia en el Morazán, donde se vivieron muchas emociones: te compartimos las mejores imágenes del partido.
Jorge Benguché acompañó al equipo en el recinto sampedrano, pero estuvo viendo el entreno en la previa del clásico.
Marathón salió con varios de sus jugadores titulares, pese a que la otra semana se juega el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 ante Alajuelense. Venían de empatar ante los ticos por 2-2 en el mismo recinto sampedrano.
Por su parte, el Olimpia combinó en su 11 titular y dejó a varios de sus estelares en el banquillo para darles descanso. Así salió el equipo de Espinel: 1. Edrick Menjívar, 6. Félix García, 2. Emanuel Hernández, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello, 18. Raúl García, 20. Alex Maldonado, 25. Didier Paguada, 31. Nicolás Dibble, 68. Jeremy Rodríguez y 21. Kilmar Peña.
¡Con un gran ambiente! Así recibieron a ambos equipos para recibir una nueva edición del clásico nacional.
Olimpia fue el que tuvo la primera clarísima del encuentro. Dibble se animó con un disparo de fuera y el portero Jonathan Rougier se elevó para mandar la esférica al tiro de esquina. ¡Fue un tapadón!
Poco a poco se fue animando el partido, que al final tuvo muchas amarillas. Una que terminó costando caro fue la de Emmanuel Cuello.
Antes de finalizar el primer tiempo, el delantero Carlos Pérez reclamó una falta penal tras recibir un empellón del guardameta del Olimpia, Edrick Menjívar.
Sin mbargo, el central determinó que no hubo nada. La jugada no se revisó en el FVS y se fueron al descanso en un empate sin goles.
Así terminó Edrick Menjívar en la jugada que pedían penal. Carlos "Chuy" Pérez se había quitado una marca en el área, pero no pudo superar al guardameta.
Para la segunda parte, parecía que la historia no iba a cambiar. Se vivieron varias emociones, entre ella dos expulsiones.
Primero la expulsión de Cuello, quien tras una falta recibió la segunda tarjeta amarilla y, por ende, tuvo que salir del terreno de juego dejando a su equipo con 10 jugadores en casi toda la segunda parte.
Y ya en la recta final se vino el tanto del Marathón. A los 82 minutos, Natanael Martínez levantó un centro que fue desviado por Imanol Enríquez y, ante la sorpresa de la defensa olimpista, Figueroa apareció para conectar un certero cabezazo y mandar el balón al fondo de las redes.
La salida de Menjívar no terminó siendo de ayuda, ya que el defensor encajó el único tanto del partido en la recta final.
Marathón se terminó quedando con los tres puntos en un cierre intenso, donde Olimpia luchó por el empate. Figueroa fue el sorpresivo héroe de la noche con su tanto.
Otra de las acciones polémicas del partido fue en el tramo final. Aquí, Marathón, respaldado por Silvio Rudman, pidió la expulsión de Edwin Rodríguez tras cortar una acción con Argueta en la que ambos iban forcejeando.
El jugador verdolaga recibió el golpe y cayó sobre el terreno de juego, para intentar frenar el ataque de Olimpia en los últimos segundos.
Ante la bronca que se tenían los jugadores en el tramo final, el central no tardó en decidir y dijo que no había expulsión a Edwin. El que sí se fue expulsado antes fue Farioli tras fuertes reclamos en una falta.
El tiempo se le acabó al Olimpia. Marathón firmó un triunfo por la mínima y sigue firme en el Apertura 2026.
La fiesta en el Morazán no dardó en llegar. Los aficionados dieron su propio show desde las graderías y ahora ponen la mirada en el duelo ante Alajuelense en Costa Rica.
Una de las imágenes que se viralizó al termino del juego fue la del portero Edrick Menjívar. El guardameta se fue con la afición de Marathón y les hizo gestos con las manos. Les recordó los años que tienen sin ganar títulos.