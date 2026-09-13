Enee anuncia mantenimiento de emergencia para subestación de San Pedro Sula

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó sobre una interrupción programada del servicio en varios sectores de San Pedro Sula debido a trabajos de emergencia y mejoras en la red de distribución.
De acuerdo con el aviso oficial, las labores se realizarán en la salida de la subestación La Puerta, por lo que varias colonias, aldeas y empresas se verán afectadas mientras duren los trabajos.
La suspensión del servicio eléctrico está prevista para el sábado 19 de septiembre, en un horario de 3:00 pm 5:30 pm.
Entre los sectores incluidos figuran la colonia La Puerta I y II, aldea La Cumbre, Villas San Juan, Chamelecón, la colonia Sabillón Cruz, colonia Fe y Esperanza, Los Zorzales, San José y San Jorge.
También las colonias Morales I, II, III y IV, colonia Palmira, Padilla, aldea Chotepe, colonia San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas y Terencio Sierra.
El listado difundido por la estatal también incluye a las colonias Los Ángeles, España, La Bolsa, Luz de Esperanza, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Lempira I y La Ceibita.
Además de los sectores residenciales, el corte alcanzará puntos como repetidoras de La Cumbre, Cadeca, Conhsa, Payhsa, Constructora Eterna y las casetas de peaje sur.
Ante la interrupción programada, la Enee recomendó a los abonados tomar las medidas necesarias para reducir afectaciones en hogares, comercios y centros de trabajo durante el tiempo que duren las labores.