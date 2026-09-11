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¿Quién es Edgardo Iraheta, el nuevo director del hospital Mario Rivas?

El doctor Edgardo Iraheta asumió la dirección del hospital Mario Rivas este viernes. Conozca su trayectoria y algunas facetas de su vida fuera del centro asistencial.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 17:51 -
  • Redacción La Prensa
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El doctor Edgardo Iraheta asumió la dirección del hospital Mario Rivas este viernes, luego de desempeñarse en diferentes áreas del centro asistencial en los últimos años.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Su designación fue confirmada el jueves por el comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Junior Burbara, quien informó que el Ejecutivo determinó realizar un cambio en la conducción del hospital.

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Estas son algunas claves para conocer la trayectoria del médico que desde ahora estará al frente de uno de los hospitales más importantes del país.

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Su llegada se produce luego de la salida del doctor Juan Carlos Argueta de la administración del centro asistencial, misma que había iniciado en marzo de este año con la transición del nuevo gobierno.

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Antes de asumir la dirección, Iraheta se desempeñaba como jefe de la Emergencia, con una trayectoria vinculada a balgunos de los servicios críticos dentro del Mario Rivas.

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Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en Tegucigalpa, donde obtuvo su título como médico general.

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Posteriormente realizó su especialidad en cirugía y es parte de la primera promoción de cirujanos formada en San Pedro Sula a través del posgrado de la Unah, una etapa que recuerda “con mucho orgullo”.

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Desde 2023 se desempeña como médico especialista en cirugía general y laparoscopía.

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Además de su trabajo asistencial, Iraheta se ha involucrado en la formación de nuevos médicos, desempeñando el cargo de coordinador de docencia del departamento de Cirugía.

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También ha ejercido como docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Honduras (Unicah), donde ha trabajado con estudiantes de quinto y sexto año.

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Nació en La Masica, Atlántida, y creció en San Juan Pueblo, donde realizó sus estudios de primaria. Posteriormente cursó la secundaria en La Ceiba.

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Iraheta compartió con LA PRENSA que parte importante de sus raíces está vinculada con las actividades agrícolas. Cuenta que desde pequeño ha mantenido cercanía con el campo, el ganado y los cultivos.

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“Vengo de una familia luchadora que se ha dedicado a las actividades del campo”, relató al hablar sobre una faceta más personal.
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En los últimos años también ha incorporado el running a sus actividades. Explicó que correr le permite despejar su mente y establecer pequeños objetivos para superar sus límites.

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A sus 32 años se describe como una persona empática, responsable y con un fuerte sentido de servicio. “Antes lo miraba como una debilidad, pero ahora sé que el poder servir y estar a disposición de los demás es una fortaleza”, dijo.

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Iraheta asume ahora una responsabilidad distinta dentro del mismo hospital en el que se formó, con el reto de atender una elevada demanda de pacientes, mora quirúrgica y denuncias de desabastecimiento, temas que aseguró serán "prioritarios" durante su administración.

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