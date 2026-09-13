¿Cómo funcionarán los servicios de salud el 14 y 15 de septiembre?

La Secretaría de Salud informó que las regiones sanitarias permanecerán abiertas de acuerdo con su programación y necesidades operativas. La medida incluye a los Centros Integrales de Salud (CIS), Unidades de Atención Primaria en Salud (UAPS), Clínicas Periféricas de Emergencia (Clíper) y policlínicos.