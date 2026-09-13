¿Cómo funcionarán los servicios de salud el 14 y 15 de septiembre?

Los establecimientos de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tendrán disposiciones especiales este lunes 14 y martes 15 de septiembre debido a las fiestas patrias.
Así lo dieron a conocer ambas instituciones el pasado viernes a través de comunicados publicados en sus cuentas oficiales. Esto luego de que la Secretaría de Gobernación concediera asueto a los servidores públicos.
La Secretaría de Salud informó que las regiones sanitarias permanecerán abiertas de acuerdo con su programación y necesidades operativas. La medida incluye a los Centros Integrales de Salud (CIS), Unidades de Atención Primaria en Salud (UAPS), Clínicas Periféricas de Emergencia (Clíper) y policlínicos.
Mientras que en los hospitales, cada director o jefe de unidad determinará la organización del personal. En el Mario Rivas, por ejemplo, el 14 y 15 serán feriado y únicamente permanecerán habilitados los servicios de Emergencia.
Las citas de Consulta Externa previstas para esos días fueron reprogramadas para el miércoles 16 de septiembre, informó el centro asistencial.
En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Consulta Externa estará cerrada a nivel nacional tanto el lunes 14 como el martes 15 de septiembre.
El lunes fue otorgado como asueto a cuenta de vacaciones para el personal del IHSS, en cumplimiento de las disposiciones emitidas para los empleados públicos.
Sin embargo, el Seguro Social mantendrá activos los servicios de Emergencia, Hemodiálisis, cirugías programadas, salas hospitalarias rotativas y la Unidad de Cirugía Ambulatoria (UCA).
El IHSS pidió a sus derechohabientes que necesiten atención en los servicios de Emergencia habilitados durante estos días que no olviden presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI).
El hospital regional informó que todos los servicios de salud y las áreas administrativas del IHSS retomarán sus horarios habituales el miércoles 16 de septiembre.