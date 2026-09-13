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¿Cómo funcionarán los servicios de salud el 14 y 15 de septiembre?

La Secretaría de Salud y el IHSS anunciaron cambios en la atención para estos días. Conozca qué servicios estarán disponibles.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 11:27 -
  • Redacción La Prensa
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Los establecimientos de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tendrán disposiciones especiales este lunes 14 y martes 15 de septiembre debido a las fiestas patrias.

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Así lo dieron a conocer ambas instituciones el pasado viernes a través de comunicados publicados en sus cuentas oficiales. Esto luego de que la Secretaría de Gobernación concediera asueto a los servidores públicos.

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La Secretaría de Salud informó que las regiones sanitarias permanecerán abiertas de acuerdo con su programación y necesidades operativas. La medida incluye a los Centros Integrales de Salud (CIS), Unidades de Atención Primaria en Salud (UAPS), Clínicas Periféricas de Emergencia (Clíper) y policlínicos.

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Mientras que en los hospitales, cada director o jefe de unidad determinará la organización del personal. En el Mario Rivas, por ejemplo, el 14 y 15 serán feriado y únicamente permanecerán habilitados los servicios de Emergencia.

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Las citas de Consulta Externa previstas para esos días fueron reprogramadas para el miércoles 16 de septiembre, informó el centro asistencial.

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En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Consulta Externa estará cerrada a nivel nacional tanto el lunes 14 como el martes 15 de septiembre.

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El lunes fue otorgado como asueto a cuenta de vacaciones para el personal del IHSS, en cumplimiento de las disposiciones emitidas para los empleados públicos.

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Sin embargo, el Seguro Social mantendrá activos los servicios de Emergencia, Hemodiálisis, cirugías programadas, salas hospitalarias rotativas y la Unidad de Cirugía Ambulatoria (UCA).

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El IHSS pidió a sus derechohabientes que necesiten atención en los servicios de Emergencia habilitados durante estos días que no olviden presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI).

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El hospital regional informó que todos los servicios de salud y las áreas administrativas del IHSS retomarán sus horarios habituales el miércoles 16 de septiembre.

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