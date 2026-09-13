Carmen Villalobos revela lo que busca en una pareja: “Que sea más hombre que yo”

La actriz colombiana Carmen Villalobos volvió a causar polémica con sus declaraciones. Esta vez fue durante su participación en el programa “Top Chef VIP 5”, de Telemundo.
El momento se dio durante una conversación que surgió en medio de los retos y desafíos de la producción cuando el actor Mauricio Garza comenzó a promover una especie de campaña para encontrar una nueva pareja para la presentadora y actriz.
“A todos los televidentes que nos están viendo, se está buscando novio para Carmen, guapo, autosuficiente. No queremos que nos mantenga, pero sí que no nos dé problemas”, dijo Garza.
A esto, Villalobos respondió entre risas con una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales: “Y que sea más hombre que yo”.
La respuesta de Villalobos generó risas y no pasó desapercibida en redes sociales, donde afirman que podría tratarse de una indirecta hacia su expareja.
En enero, la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” terminó su noviazgo de 2 años con el conductor venezolano Frederik Oldenburg.
Anteriormente, Villalobos estuvo casada con el actor colombiano Sebastián Caicedo, de quien se divorció en julio de 2022 tras 13 años juntos.
Yorley del Carmen Villalobos Barrios, conocida artísticamente como Carmen Villalobos, es una de las actrices, presentadoras y modelos colombianas más reconocidas y queridas de la televisión hispana.
Nacida el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia, se ha consolidado como una figura icónica de las telenovelas a nivel internacional.
Su carrera profesional despegó desde muy joven en la televisión colombiana (recordada por muchos en el programa infantil Club 10). Sin embargo, el salto al estrellato mundial llegó de la mano de Telemundo, protagonizando producciones que marcaron hitos de audiencia.
Sin senos no hay paraíso (2008): Su interpretación magistral como Catalina Santana la catapultó a la fama internacional, un personaje icónico que retomaría años más tarde en la exitosa saga de Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso.
A sus 42 años, Carmen Villalobos sigue siendo unas de las actrices más bellas de la televisión.