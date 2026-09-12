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Las mejores fotos de Miss Honduras 2026 en traje de baño

Vea las mejores fotos en traje de baño de Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 14:47 -
  • Redacción La Prensa
Las mejores fotos de Miss Honduras 2026 en traje de baño
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Luisa Pineda, la nueva Miss Honduras Universo, también ha conquistado a sus seguidores con las fotografías que comparte en sus redes sociales, donde muestra diferentes momentos de su vida personal y su estilo frente a las cámaras.
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Entre sus publicaciones destacan varias imágenes en traje de baño, tomadas durante momentos de descanso y vacaciones.

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En ellas, la hondureña luce diferentes estilos mientras disfruta de escenarios al aire libre y destinos turísticos.
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Con una creciente presencia en redes sociales, Pineda ha construido una imagen que combina elegancia, seguridad y naturalidad.

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Sus fotografías han generado reacciones entre sus seguidores, quienes destacan su porte y desenvolvimiento ante la cámara.
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Le mostramos algunas de las fotografías en traje de baño que la reina hondureña ha compartido en sus redes sociales y que reflejan una faceta más personal de la mujer que ahora lleva la corona de Miss Honduras Universo.
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Luisa Pineda se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la belleza hondureña tras conquistar la corona de Miss Honduras Universo. Su triunfo la coloca ante un nuevo escenario, en el que tendrá la responsabilidad de representar al país y proyectar su imagen a nivel internacional.
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Originaria de San Francisco de Yojoa, Pineda ha destacado por su seguridad, elegancia y desenvolvimiento frente a las cámaras. Su presencia en redes sociales también le ha permitido acercarse a sus seguidores y mostrar distintas facetas de su vida, desde sus actividades personales hasta sesiones fotográficas y momentos de descanso.
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En estas imágenes, la hondureña muestra su estilo y seguridad ante la cámara, además de compartir con sus seguidores momentos captados durante sus viajes y días de relajación.
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Con la corona nacional ahora en sus manos, Luisa Pineda inicia una nueva etapa en su carrera dentro de los certámenes de belleza.

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