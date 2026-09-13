Así se viven los desfiles patrios este domingo 13 de septiembre en San Pedro Sula

Con sus mejores trajes, banderas en las manos y una sonrisa en el rostro, los pequeños estudiantes llenaron de alegría las calles de San Pedro Sula este domingo 13 de septiembre, en los desfiles por los 205 años de independencia de Honduras.
Desde tempranas horas, los niños de educación prebásica llegaron acompañados de sus padres, docentes y autoridades educativas para participar en una de las actividades más esperadas del año.
Algunos lucieron sus uniformes impecables, mientras otros destacaron con atuendos preparados especialmente para la ocasión. La emoción era evidente en los rostros de los pequeños que esperaban el momento de comenzar a marchar.
Banderas azul y blanco, pompones, pancartas y distintivos de cada centro educativo dieron color al recorrido, mientras familiares buscaban el mejor lugar para observar y fotografiar a los protagonistas de la jornada.
Los festejos patrios arrancaron este domingo con el recorrido del nivel de educación prebásica. Las delegaciones de los jardines de niños iniciaron su marcha desde la primera calle, primera avenida, frente a las instalaciones del Ferrocarril Nacional.
A paso de marcha, los pequeños avanzaron por las calles sampedranas mientras sus familiares los acompañaban desde las aceras.
El ambiente estuvo marcado por la música, los aplausos y los gritos de apoyo. Cada delegación buscó mostrar la identidad de su centro educativo y, sobre todo, el entusiasmo con el que los niños viven las fiestas patrias.
Las autoridades del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) establecieron la programación de los desfiles que continuarán durante el 14 y 15 de septiembre, cuando será el turno de los estudiantes de educación básica y media.
Para esas dos jornadas, el punto de partida estará ubicado en la tercera avenida, sexta calle, en las cercanías de las oficinas de Diario LA PRENSA.
El orden protocolario contempla el despliegue de la Escolta de Banderas, seguido por las autoridades del COCIP, la Academia de Policía y las fuerzas vivas de la ciudad.
Después llegará el turno de decenas de centros educativos públicos y privados, cuyos estudiantes desfilarán para conmemorar los 205 años de independencia de Honduras.
En el nivel básico participarán más de 20 centros educativos. Entre las instituciones que encabezan este bloque se encuentran el CEBNG Galileo, CEBNG Enmanuel, CEBG República de Colombia y CEBNG Campamento de Judá.
El cierre de los desfiles estará a cargo de las instituciones de educación media, con delegaciones como el CEMNG Kiddy Kat Morazanni, CEMNG María Auxiliadora, CEMNG Rey Jesús y CEMNG República de Honduras.
Así, entre banderas, música, uniformes, trajes típicos y sonrisas, San Pedro Sula comenzó a vivir sus fiestas patrias, con los más pequeños como protagonistas del evento patriótico.