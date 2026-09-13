La última noche del hondureño Jairo Cruz: salió con amigos y murió en Nevada, EE UU

Jairo Nehemías Cruz, de 19 años, fue encontrado sin vida en la zona de Lake Mead, Nevada, después de haber sido reportado como desaparecido por sus seres queridos.
El joven, originario de Las Manzanas, Piraera, Lempira, había salido de su vivienda el viernes 4 de septiembre con la intención de reunirse con un grupo de amigos o conocidos cerca de Lake Mead. Esa fue la última vez que su familia tuvo noticias de él.
De acuerdo con sus allegados, Jairo fue visto por última vez aproximadamente a las 10:50 de la noche en un sitio conocido por algunos miembros de la comunidad como “El Mirador” o “El View”. Horas después, comenzó la incertidumbre sobre su paradero.
La Patrulla de Carreteras de Nevada informó que a las 10:43 p. m. del viernes se registró un accidente en el que un Mercedes-Benz impactó al joven. El conductor permaneció en el lugar y, según las autoridades, colaboró con la investigación.
Antes de la trágica noticia, los familiares de Jairo iniciaron su propia búsqueda. Su hermana, Sarahí Cruz, recurrió a las redes sociales para difundir fotografías y pedir ayuda a quienes pudieran tener información sobre el paradero del joven.
Según el relato de sus familiares, algunas de las personas que habían salido con Jairo aseguraron que se retiraron del lugar y que lo dejaron allí, aparentemente acompañado por otras personas a quienes él no conocía. Esta versión es parte de las interrogantes que ahora rodean el caso.
Durante varios días, familiares y miembros de la comunidad hondureña en Estados Unidos compartieron mensajes con la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, el lunes 7 de septiembre se les informó que Jairo había sido localizado sin vida en la zona de Lake Mead.
Hasta ahora, la información pública no establece todas las circunstancias que rodearon la muerte del joven. Tampoco se ha informado de manera concluyente si el atropellamiento reportado por las autoridades fue la causa de su fallecimiento o si existen otros elementos que deban ser esclarecidos.
La familia pide respuestas y conocer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Jairo. “Lo que quiero es que salga la verdad de lo que pasó... ¿qué saben sus amigos? ¿Si estaban o no? ¿O si me lo dejaron solito? Que se investigue”, expresó Sarahí Cruz.
Los familiares también aseguran que no han recibido respuestas directas sobre posibles arrestos relacionados con el caso. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente que las personas que acompañaban al joven tengan responsabilidad en su muerte, por lo que cualquier señalamiento deberá esperar los resultados de la investigación.
Jairo llevaba alrededor de cinco años viviendo en Estados Unidos y trabajaba en jardinería y como operador de maquinaria pesada. Recientemente se había mudado a un nuevo apartamento y, según su familia, tenía planes de continuar trabajando para ayudar a sus seres queridos en Honduras.
Yesenia Sánchez, su pareja, recordó con lamento los proyectos que ambos tenían para el futuro: “Yo tengo un hijo con él de tres años... queríamos trabajar, luchar, para darle todo a nuestro bebé... pero se me fue”.