Revelan chats de Camila con sus amigas antes de ser asesinada: "Me encerró... No me deja ir"

Nuevos chats atribuidos a Ruth Camila Marful Castro, de 18 años, revelaron que la joven había contado a sus amigas episodios de violencia y que su pareja, Elías Barrionuevo, de 19, no la dejaba salir de una vivienda en Ituzaingó, donde fue asesinada el martes 8 de septiembre.
Las conversaciones fueron difundidas en las últimas horas por personas cercanas a Camila y ahora forman parte de las revelaciones sobre los momentos previos al crimen. En uno de los mensajes, una amiga le preguntó directamente: “¿Te pegó? Venite a mi casa”.
La respuesta de Camila expuso la situación que, según esos mensajes, estaba atravesando. “Pero no me deja ir. En serio, me encerró en la pieza”, escribió la joven, de acuerdo con las conversaciones difundidas por su entorno.
En otro intercambio, Camila señaló que en el lugar se encontraban la madre de Barrionuevo y una amiga de ella. Según el relato que aparece en los chats, ninguna de las dos habría intervenido ante la situación que la joven describía.
Los mensajes adquieren relevancia porque muestran que Camila habría comunicado a sus amigas lo que estaba viviendo antes del ataque. Sus allegadas, además, habían intentado mantener contacto con ella y alejarla de la relación que mantenía con Barrionuevo.
Una de las amigas también dejó un mensaje en Facebook después del crimen, en el que recordó los momentos en que acompañó a Camila. “Mi princesa, ese día te viniste nomás con la cara hinchada y los ojos rojos de tanto llorar”, escribió.
La amiga agregó que la llevó a la cancha para ayudarla a despejarse y que siempre intentó alejarla de Barrionuevo. Estos testimonios forman parte del entorno de la víctima y deberán ser valorados dentro de la investigación judicial.
El crimen ocurrió en una vivienda de la calle Almagro al 2500, en Ituzaingó. Camila recibió un disparo en el cuello durante una discusión y fue trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde murió.
Durante el mismo episodio también resultó herido Jorge González, padrastro de la joven, quien recibió disparos en las piernas.
Barrionuevo escapó del lugar y fue buscado por la Policía hasta ser detenido posteriormente en General Rodríguez.
Antes de su captura, Barrionuevo grabó un video en el que negó haber asesinado a Camila y aseguró que no era un femicida.
En esa grabación dio su propia versión de la discusión y afirmó que los disparos se produjeron durante un forcejeo.
El acusado también sostuvo en el video que había acudido a la vivienda para buscar a su perro y que, durante una discusión con el padrastro de Camila, se produjeron los disparos. Su versión deberá ser contrastada con las pruebas reunidas por los investigadores.
Tras ser detenido, Barrionuevo fue llevado ante la Justicia.
Según fuentes judiciales citadas por medios argentinos, se negó a declarar ante la fiscalía que interviene en la causa, en la que está acusado por el crimen de su pareja.
Ahora, los chats de Camila se suman a los demás elementos que buscan reconstruir la relación y las horas previas al ataque. Las conversaciones podrían ser analizadas por la Justicia para determinar qué ocurrió antes del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.