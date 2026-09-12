Pichichi Liga Española: Mbappé marcó doblete, avisa a Raphinha y sorpresa en la tabla

Apenas van 6 jornadas y la pelea en la cima ya empieza a marcarse: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española.
17. Alejandro Berenguer (Athletic Club) -- El delantero español se fue en blanco en el empate 1-1 ante el Elche en esta jornada 5 y se queda atrás con sus 2 anotaciones.
16. Rodrigo Riquelme (Real Betis) -- El español buscará ampliar su cuenta en esta jornada 5. Lleva 2 goles y el lunes juega ante el Villarreal con su equipo.
15. Nicolás Pepé (Villarreal) -- El marfileño también cuenta con 2 anotaciones y este lunes su equipo enfrenta al Betis.
14. Roger Brugué (Levante) -- El futbolista español intentará ampliar su ventaja en la tabla de goleadores. Lleva 2 anotaciones y este domingo enfrentan al Barcelona.
13. Mariano (Alavés) -- No pudo marcar este sábado en la derrota de su club ante el Racing de Santander (2-1). Se queda con sus 3 goles en lo que va de la temporada.
12. Jude Bellingham (Real Madrid) -- El inglés volvió a marcar este sábado en el triunfo ante Rayo Vallecano (4-1) y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar las 3 dianas.
11. Álex Baena (Atlético de Madrid) -- Lleva 3 anotaciones, pero este domingo puede aumentar ya que los colchoneros se miden ante la Real Sociedad.
10. Lucas Boyé (Alavés) -- El delantero argentino no pudo marcar ante Racing de Santander y se queda con sus 4 goles.
9. Budimir (Osasuna) -- El croata se fue en blanco en esta jornada 5 ante RCD Espanyol y se mantiene en la lista con sus 4 tantos.
8. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La joven estrella azulgrana viene de marcar un gol de tiro libre en Champions y también está en la pelea de la tabla de goleadores en LaLiga. Lleva 4 tantos y puede aumentar si marca este domingo ante Levante.
7. Fermín López (FC Barcelona) -- El delantero español también trae buena racha y lleva 4 goles acumulados. Puede ampliar su ventaja este domingo.
6. Pierre Emerick Aubameyang (Deportivo) -- El gabonés tuvo un enorme arranque y tiene acumulado 4 tantos en lo que va de la Liga Española. Juega este domingo ante Getafe.
5. Yassir Zabiri (Racing de Santander) -- El marroquí se destapó con doblete en el triunfo ante Alavés (2-1) y escala en la tabla de goleadores tras alcanzar las 5 anotaciones.
4. Roberto Fernández Jaén (Espanyol) -- El atacante también firmó un doblete y escaló en la tabla tras llegar a 5 tantos en la Liga Española.
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés se destapó con doblete ante Rayo Vallecano este sábado y avisa en la cima de la pelea por el 'Pichichi'. Lleva 6 tantos tras 5 jornadas de la Liga Española.
2. Sergio Camello (Rayo Vallecano) -- El atacante es una de las sorpresas en este arranque de temporada y este sábado no perdonó ante Real Madrid con un nuevo tanto. Lleva 6 goles tras cinco partidos.
1. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño sigue imparable y lidera en la tabla de goleadores de la Liga Española con 6 anotaciones. Puede ampliar su ventaja este domingo si anota ante Levante.