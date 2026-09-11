Cristóbal Soria, de El Chiringuito, sufre brutal accidente en Costa Rica: su estado de salud

El reconocido Cristóbal Soria, participante del famoso programa El Chiringuito, sufrió un terrible accidente durante sus vacaciones en Costa Rica.
Cristóbal Soria es un popular tertuliano de la televisión en España y comentarista deportivo, famoso principalmente por su trabajo en el programa El Chiringuito de Jugones.
El panelista español sufrió un accidente este viernes mientras realizaba rafting en Turrialba, Costa Rica.
Soria se encuentra de visita en territorio costarricense como uno de los invitados del espacio Planeta Calleja, conducido por el reconocido creador de contenido Jesús Calleja.
Durante su estadía ha compartido diferentes momentos de su experiencia a través de sus redes sociales. Sin embargo, la aventura tuvo un inesperado incidente cuando el comunicador habría sufrido una caída durante la actividad acuática.
De acuerdo con el reporte del periodista José Miguel Domínguez, Soria se encontraba realizando rafting en el río Pejivalle, una zona de Costa Rica reconocida precisamente por la práctica de este tipo de deportes de aventura.
El lugar se encuentra en la provincia de Cartago y forma parte de una región donde los recorridos por ríos son utilizados habitualmente para actividades recreativas y de turismo.
De acuerdo con información divulgada por el periodista costarricense Maynor Solano, el golpe habría sido fuerte y se produjo directamente en el rostro.
El accidente se produjo durante el desarrollo de la actividad y requirió la intervención de los equipos de emergencia para trasladar al comunicador hasta un centro hospitalario.
Según informó el medio costarricense Teletica, Soria fue trasladado a una clínica privada de la localidad luego del incidente.
La situación generó preocupación debido a la naturaleza del golpe, aunque posteriormente trascendió que el español se encontraba fuera de peligro. Los primeros reportes indican que el comentarista sevillano sufrió un golpe leve en la ceja derecha, pero está bien de salud.
El español es uno de los rostros habituales de El Chiringuito y es reconocido por su afición al Sevilla y por sus constantes intervenciones relacionadas con el fútbol internacional.
Asimismo, Soria ha ganado notoriedad por su respaldo y admiración hacia el argentino Lionel Messi, una de las figuras que más ha defendido durante sus intervenciones televisivas.
De nombre completo Cristóbal Soria García, nació el 3 de julio de 1969 en Sevilla, España. Desde que era joven, su vida ha estado ligada al balompié. Su carrera comenzó, como la de tanto otros, dentro de los terrenos de juego, aunque su experiencia en el césped fue con el silbato al cuello.
Su carrera como árbitro comenzó en Segunda División B, la actual Primera Federación. Vistió de corto durante 14 años, no obstante, la vida le llevo por otros caminos. Concretamente a ser delegado de campo del Sevilla FC, el club del que es aficionado.