El sorpresivo detalle que reveló sospechoso capturado por muerte de exfutbolista de Olimpia

El caso del asesinato del futbolista hondureño Kenny Martínez, campeón con el Olimpia, tomó un giro totalmente inesperado tras la captura de un sospechoso que reveló el parentesco que tenía con la joven víctima.
Kenny Bredenskie Martínez Webster, joven exfutbolista del Olimpia, fue asesinado el pasado 1 de septiembre en el sector de Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
Kenny Martínez, de 22 años, se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado a balazos y perdió la vida en el lugar, según los reportes preliminares sobre el crimen.
El joven comenzó a destacar como delantero y en 2023 llegó a las filas del Olimpia, donde se incorporó a las reservas del conjunto blanco. Su capacidad goleadora hizo que comenzara a llamar la atención dentro de la institución.
Sus actuaciones también fueron observadas por Pedro Troglio, quien en ese momento dirigía al primer equipo del Olimpia. El entrenador argentino se fijó en las condiciones y el potencial del joven atacante.
Además, Martínez fue parte del plantel olimpista que conquistó el título del Torneo Clausura 2024 y posteriormente pasó por los Lobos de la UPNFM y otros clubes del fútbol hondureño.
Tras 10 días de haberse registrado el crimen, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un sospecho como presunto implicado en el asesinato del exjugador de fútbol Kenny Martínez.
La Policía Nacional de Honduras presentó el jueves por la noche ante los medios la captura de uno de los presuntos implicados en el violento asesinato del joven exfutbolista del Olimpia, Kenny Martínez.
Según informó la Policía Nacional en un comunicado, el sospechoso, identificado como Jhon David Matute Meléndez, de 21 años, fue requerido en el sector de French Harbour, Roatán, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán.
El detenido es originario del municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, y reside en el sector de Camp Bay, del mismo municipio. Las autoridades lo señalan por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Martínez Webster.
"Implicado en el asesinato del futbolista Kenny Martínez es capturado en Roatán. Según las investigaciones, el pasado 1 de septiembre de 2026, en el sector de Punta Gorda, la víctima se transportaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos individuos que se conducían a bordo de una motocicleta tipo montaña, de color negro", reconstruye las autoridades.
De acuerdo con el informe policial, las investigaciones establecen que el pasado 1 de septiembre la víctima se transportaba en su motocicleta por el sector de Punta Gorda cuando fue interceptada por dos individuos que se conducían en una motocicleta tipo montaña, de color negro. Los sospechosos habrían disparado en repetidas ocasiones contra Martínez Webster, provocándole la muerte en el lugar. Posteriormente, los individuos huyeron con rumbo desconocido hacia el sector de Pollitilly Bay.
La DPI informó que mantiene las diligencias investigativas para identificar y capturar al segundo individuo que presuntamente habría participado en el crimen. “El ciudadano detenido fue remitido ante las autoridades judiciales competentes, donde deberá responder por los hechos que se le imputan conforme al debido proceso establecido”, señaló la Policía Nacional en su comunicado.
El ahora detenido José David Matute Meléndez aseveró en el canal Roatán Hable Claro que él supuestamente no está ligado con el crimen y reveló un detalle escalofriante, asegurando que es primo de la víctima.
"Me están vinculando con la muerte de mi primo Kenny Martínez, era mi primo. No tengo nada que ver ahí", dijo José David Matute Meléndez antes de ser ingresado a la posta policial.
"Me están vinculando porque están diciendo que era mi moto, que yo estaba manejando mi moto, todos saben que yo estaba en mi trabajo, no tengo nada que ver con eso", agregó el capturado en declaraciones a Roatán Hable Claro.
La moto negra que señala el informe policial y el segundo ocupante siguen sin aparecer, aunque los agentes han respondido con un detenido y con la advertencia de que el caso es de dos.
La Policía Nacional continúa con la búsqueda del segundo sospechoso involucrado en la muerte del exdefensor, que había dejado su profesión y regresado a su tierra natal.