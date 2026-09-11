El sorpresivo detalle que reveló sospechoso capturado por muerte de exfutbolista de Olimpia

De acuerdo con el informe policial, las investigaciones establecen que el pasado 1 de septiembre la víctima se transportaba en su motocicleta por el sector de Punta Gorda cuando fue interceptada por dos individuos que se conducían en una motocicleta tipo montaña, de color negro. Los sospechosos habrían disparado en repetidas ocasiones contra Martínez Webster, provocándole la muerte en el lugar. Posteriormente, los individuos huyeron con rumbo desconocido hacia el sector de Pollitilly Bay.