Hondureño fue a visitar a unos amigos y luego lo hallaron muerto en Nevada

La víctima fue identificada como Jairo Nehemías Cruz, quien salió de su vivienda el viernes 4 de septiembre de 2026 para reunirse con un grupo de amigos o conocidos cerca de Lake Mead.

Nevada, Estados Unidos. Un joven hondureño de 19 años fue encontrado sin vida en la zona de Lake Mead, Nevada, varios días después de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares.

De acuerdo con sus familiares, Jairo fue visto por última vez alrededor de las 10:50 de la noche en un lugar conocido por algunos miembros de la comunidad como “El Mirador” o “El View”.

Tras perder comunicación con el joven, sus familiares comenzaron a buscarlo y solicitaron apoyo de la comunidad para obtener información que permitiera localizarlo.

Sarahí Cruz, hermana de Jairo, realizó publicaciones en redes sociales en las que pidió ayuda para encontrarlo. Según su relato, las personas que habían salido con él manifestaron que se habían retirado del lugar y que habían dejado al joven allí, aparentemente acompañado por otras personas que él no conocía.

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Durante los días siguientes, familiares y miembros de la comunidad hondureña difundieron fotografías y mensajes en redes sociales con la esperanza de localizar a Jairo con vida.

Sin embargo, el lunes 7 de septiembre la familia recibió la confirmación de que el joven había sido localizado sin vida en la zona de Lake Mead.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente la causa de muerte ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

Tampoco se ha confirmado que las personas que acompañaban a Jairo durante su salida tengan responsabilidad en su muerte, por lo que cualquier señalamiento deberá esperar los resultados de las investigaciones correspondientes.

Jairo Nehemías Cruz era originario de Las Manzanas, Piraera, departamento de Lempira, Honduras, y residía en Nevada, donde trabajaba como operador de maquinaria pesada.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué ocurrió desde el momento en que el joven fue visto por última vez hasta su localización sin vida en la zona de Lake Mead.