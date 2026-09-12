Crujiente y sabroso: así se sirve el pollo con tajadas en San Pedro Sula”

Algunos puestos de pollo con tajadas han incorporado presentaciones económicas y porciones especiales para los pequeños de la casa. En algunos negocios que se han popularizado en la ciudad, se hallan órdenes con pollo hasta por 10 lempiras. En otros lugares, sus precios oscilan entre los 120, 150 y hasta 200 lempiras una pieza completa con todos los "poderes".