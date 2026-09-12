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Crujiente y sabroso: así se sirve el pollo con tajadas en San Pedro Sula”

El pollo con tajadas, comúnmente llamado "pollo chuco" es por excelencia uno de los platillos favoritos de la zona norte, con sabores y tamaños para todos los gustos que se convierten en marca registrada en cada puesto de venta

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 09:10 -
  • Laura Amaya
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Una buena porción de pollo, acompañada de sus respectivas tajadas de guineo verde, repollo, encurtidos y salsas, son una combinación que conquista a los comensales.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
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El pollo con tajadas se ha convertido en un plato tradicional de la zona norte, donde es posible encontrar puestos que ofrecen esta popular combinación en distintos puntos de la ciudad.

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En cada puesto se encuentra una presentación diferente, con un toque único de la casa que marca la diferencia entre la amplia oferta de pollo con tajadas en la ciudad. En algunos negocios, el adereso es el sello, en otros el toque de la salsa.

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Esta apetitosa presentación de pollo se acompaña al gusto del cliente con tajadas crujientes, chismol, repollo, aderezos, salsas y un delicioso encurtido.

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Una combinación irresistible. El pollo se sirve con tajadas recién preparadas y una variedad de acompañamientos que realzan su sabor.

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Recién salido y listo para disfrutar. Así se sirve el pollo frito, acompañado de sus respectivas salsas aparte para que cada cliente las agregue al gusto.

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El toque final. Las salsas se sirven por separado para que los clientes decidan cómo acompañar su porción de pollo frito. En algunos casos, ese baño necesario viene desde la cocina. La forma de servirlo también es parte del ADN de cada negocio donde se distruta esta delicia costeña.

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Las tajadas, el repollo, el chismol, el encurtido y las salsas son los principales acompañamientos que comienzan a darle sabor y presentación a este tradicional plato. El repollo picado bien finito, el encurtido acidito y picante son vitales para un pollo inolvidable.

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Algunos puestos de pollo con tajadas han incorporado presentaciones económicas y porciones especiales para los pequeños de la casa. En algunos negocios que se han popularizado en la ciudad, se hallan órdenes con pollo hasta por 10 lempiras. En otros lugares, sus precios oscilan entre los 120, 150 y hasta 200 lempiras una pieza completa con todos los "poderes".

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Crujientes, calientes y con bastante aderezo: así disfrutan algunos clientes sus platillos favoritos en reconocidos locales de San Pedro Sula. Un refresco bien frío, se convierte en la combinación perfecta, una donde un solo pollo por semana nunca es suficiente.

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