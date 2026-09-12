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Gobierno entrega 100 bombas de infusión y nuevo equipo de rayos X al Mario Rivas

El Gobierno del presidente Asfura, a través de la Secretaría de Salud, entregó nuevos recursos al principal centro hospitalario de la zona norte para apoyar la labor del personal de salud

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 08:15 -
  • Kevin Menjivar
Gobierno entrega 100 bombas de infusión y nuevo equipo de rayos X al Mario Rivas

La entrega fue recibida por el director ejecutivo del hospital, Edgardo Iraheta, y contempla recursos para apoyar al personal médico.

El Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, recibió nuevo equipo médico y tecnológico como parte de las acciones del Gobierno de la República y la Secretaría de Salud (Sesal) para fortalecer la atención que brinda a los pacientes.

La dotación incluye 100 bombas de infusión Mindray, dos lámparas de examinación y un moderno equipo de rayos X portátil Mindray, con tecnología destinada a mejorar las capacidades del personal médico y asistencial.

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La entrega fue posible gracias a las gestiones de los viceministros de Salud, Ángel Midence y José Miguel Castillo, así como de la directora de Redes Integradas, Luz María Aguilar.

El equipo fue recibido por el director ejecutivo del Hospital Mario Catarino Rivas, Edgardo Iraheta, quien participó en el proceso de incorporación de los nuevos recursos al centro asistencial.

Las 100 bombas de infusión permitirán contar con más herramientas para la administración controlada de medicamentos y líquidos a los pacientes que requieren este tipo de atención.

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Por su parte, las lámparas de examinación contribuirán a mejorar las condiciones para las evaluaciones médicas, mientras que el equipo portátil de rayos X ampliará las posibilidades de realizar estudios de diagnóstico dentro del hospital.

La incorporación de estos recursos busca fortalecer las capacidades del personal de salud y facilitar una atención más segura y oportuna para las personas que acuden al centro hospitalario.

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Kevin Menjivar
Kevin Menjivar

Licenciado en Periodismo. Graduado de Ceutec. Redacta desde 2020 sobre política, sucesos y otras temáticas de índole nacional para el portal web de Diario LA PRENSA.

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