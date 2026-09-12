Gobierno entrega 100 bombas de infusión y nuevo equipo de rayos X al Mario Rivas

El Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, recibió nuevo equipo médico y tecnológico como parte de las acciones del Gobierno de la República y la Secretaría de Salud (Sesal) para fortalecer la atención que brinda a los pacientes. La dotación incluye 100 bombas de infusión Mindray, dos lámparas de examinación y un moderno equipo de rayos X portátil Mindray, con tecnología destinada a mejorar las capacidades del personal médico y asistencial.

La entrega fue posible gracias a las gestiones de los viceministros de Salud, Ángel Midence y José Miguel Castillo, así como de la directora de Redes Integradas, Luz María Aguilar. El equipo fue recibido por el director ejecutivo del Hospital Mario Catarino Rivas, Edgardo Iraheta, quien participó en el proceso de incorporación de los nuevos recursos al centro asistencial.



Las 100 bombas de infusión permitirán contar con más herramientas para la administración controlada de medicamentos y líquidos a los pacientes que requieren este tipo de atención. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse