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Así deslumbraron las candidatas a Miss Honduras Universo en el desfile de trajes de noche

Brillo, elegancia y sofisticación marcaron el desfile de trajes de noche de Miss Honduras Universo 2026, donde las 18 candidatas lucieron diseños con lentejuelas y detalles de alta

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 22:00 -
  • Lilibeth Funes
Así deslumbraron las candidatas a Miss Honduras Universo en el desfile de trajes de noche
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San Pedro Sula, se vistió de gala para recibir la gran final de Miss Honduras Universo 2026, una noche en la que las 18 candidatas buscarán conquistar la corona nacional.
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Uno de los momentos más esperados de la ceremonia fue el desfile de trajes de noche, en el que las participantes derrocharon belleza, elegancia y seguridad sobre el escenario.
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Las 18 aspirantes lucieron diseños cuidadosamente seleccionados para una de las presentaciones más importantes del certamen. Vestidos con lentejuelas, detalles brillantes y acabados de alta costura destacaron durante el desfile.
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Durante el desfile de trajes de noche, Anaís Vargas, representante de Miss Valle, fue la ganadora de Miss Fotogénica. Todas las participantes lucieron radiantes durante las sesiones de fotos.
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La pasarela permitió a cada candidata mostrar su personalidad y estilo a través de atuendos de gala, mientras avanzaban ante la mirada del público que acompañó esta esperada jornada de la belleza hondureña.
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Los diseños estuvieron marcados por el brillo y la sofisticación, con piezas que resaltan la presencia de las participantes durante su paso por el escenario del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
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Más allá de los vestidos, cada una de las candidatas asumió el reto de proyectar seguridad y desenvolvimiento en una etapa decisiva de la competencia por la corona de Miss Honduras Universo 2026.
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La ceremonia representa el cierre de meses de preparación, disciplina y entrega para las 18 participantes, quienes llegaron a esta noche con la ilusión de convertirse en la nueva representante de Honduras.
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El camino hasta la gran final estuvo marcado por diferentes experiencias que pusieron a prueba a cada una de las candidatas y les permitieron demostrar su preparación para afrontar las distintas etapas del certamen.
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En el desfile de vestidos de noche, las aspirantes tuvieron la oportunidad de destacar no solo por sus atuendos, sino también por la forma en que los llevaron sobre la pasarela y por la seguridad mostrada frente al público.
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La competencia busca reconocer aspectos que van más allá de la belleza física. La personalidad, preparación, causa social y capacidad para representar a Honduras también forman parte de los elementos que acompañan la búsqueda de la nueva reina.
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Mientras avanzaba la ceremonia, la expectativa aumentaba entre los asistentes, a la espera de conocer quién sería la candidata que finalmente recibiría la corona.
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Esta noche también marca el momento en que Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, entregará el título a su sucesora, en una de las etapas más esperadas del certamen nacional.
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Con el desfile de vestidos de noche como uno de los momentos destacados de la gala, las 18 participantes dejaron sobre el escenario una muestra de elegancia y preparación, en una competencia que llega a su etapa definitiva.
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Ahora, la atención está puesta en la decisión final y en conocer a la mujer que será coronada como Miss Honduras Universo 2026, luego de una noche en la que la belleza, la elegancia y la preparación toman protagonismo.
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