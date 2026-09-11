Así deslumbraron las candidatas a Miss Honduras Universo en el desfile de trajes de noche

San Pedro Sula, se vistió de gala para recibir la gran final de Miss Honduras Universo 2026, una noche en la que las 18 candidatas buscarán conquistar la corona nacional.
Uno de los momentos más esperados de la ceremonia fue el desfile de trajes de noche, en el que las participantes derrocharon belleza, elegancia y seguridad sobre el escenario.
Las 18 aspirantes lucieron diseños cuidadosamente seleccionados para una de las presentaciones más importantes del certamen. Vestidos con lentejuelas, detalles brillantes y acabados de alta costura destacaron durante el desfile.
Durante el desfile de trajes de noche, Anaís Vargas, representante de Miss Valle, fue la ganadora de Miss Fotogénica. Todas las participantes lucieron radiantes durante las sesiones de fotos.
La pasarela permitió a cada candidata mostrar su personalidad y estilo a través de atuendos de gala, mientras avanzaban ante la mirada del público que acompañó esta esperada jornada de la belleza hondureña.
Los diseños estuvieron marcados por el brillo y la sofisticación, con piezas que resaltan la presencia de las participantes durante su paso por el escenario del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
Más allá de los vestidos, cada una de las candidatas asumió el reto de proyectar seguridad y desenvolvimiento en una etapa decisiva de la competencia por la corona de Miss Honduras Universo 2026.
La ceremonia representa el cierre de meses de preparación, disciplina y entrega para las 18 participantes, quienes llegaron a esta noche con la ilusión de convertirse en la nueva representante de Honduras.
El camino hasta la gran final estuvo marcado por diferentes experiencias que pusieron a prueba a cada una de las candidatas y les permitieron demostrar su preparación para afrontar las distintas etapas del certamen.
En el desfile de vestidos de noche, las aspirantes tuvieron la oportunidad de destacar no solo por sus atuendos, sino también por la forma en que los llevaron sobre la pasarela y por la seguridad mostrada frente al público.
La competencia busca reconocer aspectos que van más allá de la belleza física. La personalidad, preparación, causa social y capacidad para representar a Honduras también forman parte de los elementos que acompañan la búsqueda de la nueva reina.
Mientras avanzaba la ceremonia, la expectativa aumentaba entre los asistentes, a la espera de conocer quién sería la candidata que finalmente recibiría la corona.
Esta noche también marca el momento en que Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, entregará el título a su sucesora, en una de las etapas más esperadas del certamen nacional.
Con el desfile de vestidos de noche como uno de los momentos destacados de la gala, las 18 participantes dejaron sobre el escenario una muestra de elegancia y preparación, en una competencia que llega a su etapa definitiva.
Ahora, la atención está puesta en la decisión final y en conocer a la mujer que será coronada como Miss Honduras Universo 2026, luego de una noche en la que la belleza, la elegancia y la preparación toman protagonismo.