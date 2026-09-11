Miss Honduras Universo 2026 en imágenes

Con un vestido corto negro de detalles brillantes, las candidatas del Miss Honduras Universo 2026 realizaron su primera pasarela de la noche. En todo momento lucieron con una sonrisa y una actitud segura, proyectando elegancia y carisma.
Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, es la reina saliente del certamen nacional de belleza.
Un vestido corto negro de pedrería fue parte de su presentación en la pasarela. Luisa Pineda, San Francisco de Yojoa, caminó con seguridad y una sonrisa dirigida al público.
La candidata Luisa durante su primera pasarela, en la que lució un vestido negro entallado.
La candidata lució un traje de baño negro de dos piezas, decorado con detalles en tono plateado en los bordes, durante su presentación en la pasarela.
Con una condición física trabajada y seguridad en cada paso, las candidatas destacaron durante su presentación en la pasarela.
Un vestido corto en tono dorado, cubierto de detalles brillantes, fue otra elección para la presentación en la primera pasarela.
Con elegancia, seguridad y carisma, las candidatas demostraron sobre la pasarela la preparación adquirida para esta competencia.
Los tacones, las poses y la seguridad de cada participante marcaron su paso por una pasarela llena de brillo y elegancia.
Cada paso sobre la pasarela reflejó preparación, dominio escénico y confianza. Así lució Yariela García, Comayagua, en traje de baño.
Kennia Mondragón, Francisco Morazán, en traje de baño. Entre luces, brillo y tacones, así lució la candidata.
Las participantes combinaron poses, seguridad y carisma en una pasarela que puso a prueba su preparación y presencia escénica.
El brillo de los atuendos y la elegancia de las participantes acompañaron una pasarela en la que destacaron el carisma y la seguridad.
Claudia Canahuati, San Pedro Sula, durante su primera pasarela de la noche.
Stephie Morel, Cortés.
Waleska Méndez, Santa Bárbara.