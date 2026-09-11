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Miss Honduras Universo 2026 en imágenes

La noche estuvo marcada por las presentaciones de las candidatas y los distintos estilos que lucieron en la pasarela

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 21:54 -
  • Redacción La Prensa
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Con un vestido corto negro de detalles brillantes, las candidatas del Miss Honduras Universo 2026 realizaron su primera pasarela de la noche. En todo momento lucieron con una sonrisa y una actitud segura, proyectando elegancia y carisma.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, es la reina saliente del certamen nacional de belleza.

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Un vestido corto negro de pedrería fue parte de su presentación en la pasarela. Luisa Pineda, San Francisco de Yojoa, caminó con seguridad y una sonrisa dirigida al público.

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La candidata Luisa durante su primera pasarela, en la que lució un vestido negro entallado.

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La candidata lució un traje de baño negro de dos piezas, decorado con detalles en tono plateado en los bordes, durante su presentación en la pasarela.

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Con una condición física trabajada y seguridad en cada paso, las candidatas destacaron durante su presentación en la pasarela.

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Un vestido corto en tono dorado, cubierto de detalles brillantes, fue otra elección para la presentación en la primera pasarela.

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Con elegancia, seguridad y carisma, las candidatas demostraron sobre la pasarela la preparación adquirida para esta competencia.

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Los tacones, las poses y la seguridad de cada participante marcaron su paso por una pasarela llena de brillo y elegancia.

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Cada paso sobre la pasarela reflejó preparación, dominio escénico y confianza. Así lució Yariela García, Comayagua, en traje de baño.

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Kennia Mondragón, Francisco Morazán, en traje de baño. Entre luces, brillo y tacones, así lució la candidata.

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Las participantes combinaron poses, seguridad y carisma en una pasarela que puso a prueba su preparación y presencia escénica.

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El brillo de los atuendos y la elegancia de las participantes acompañaron una pasarela en la que destacaron el carisma y la seguridad.

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Claudia Canahuati, San Pedro Sula, durante su primera pasarela de la noche.

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Stephie Morel, Cortés.

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Waleska Méndez, Santa Bárbara.

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