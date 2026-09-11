La pasarela en traje de baño de Miss Honduras Universo 2026

Un derroche de belleza llenó el escenario durante la elección de la nueva Miss Honduras Universo 2026. Las 18 candidatas desfilaron en traje de baño como parte del tradicional programa de evaluación, con el objetivo de avanzar entre las mejores y competir por la corona. Este viernes 11 de septiembre se realiza el concurso en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.