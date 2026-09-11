La pasarela en traje de baño de Miss Honduras Universo 2026

Un derroche de belleza llenó el escenario durante la elección de la nueva Miss Honduras Universo 2026. Las 18 candidatas desfilaron en traje de baño como parte del tradicional programa de evaluación, con el objetivo de avanzar entre las mejores y competir por la corona. Este viernes 11 de septiembre se realiza el concurso en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.
Antes de dar inició oficial de la gala final, Miss Universo 2025, Fátima Bosch fue invitada al escenario a dar unas palabras a la audiencia. Ella además de agradecer la invitación, también destacó la labor de la reina saliente Alejandra Fuentes: "Estoy muy contenta de estar en Honduras. Alejandra dejó el nombre de su país en lo más alto".
Fuentes por su parte afirmó que cualquiera de las chicas que gane esta noche, está capacitada para representar al país, porque todas están muy bien preparadas.
Entre los criterios que se consideran están la confianza en sí misma, la soltura al caminar y la energía que transmite al público ya los jueces; además de la postura corporal, la elegancia, el ritmo al caminar y el manejo del espacio en el escenario.
En un concurso de belleza, la ronda de traje de baño evalúa principalmente la seguridad, la presencia escénica y la proporción física de las candidatas, más allá de buscar medidas corporales estrictas. El jurado observa cómo cada participante proyecta confianza y dominio del escenario durante su desfile.
El primer premio de la noche fue el de Miss Lovable,otorgado a Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán.
También se toma en cuenta el cuidado y la tonificación del cuerpo, valorando la armonía y la salud general sobre estereotipos rígidos. Por último, se considera la proyección y el carisma, el llamado "factor wow" o la impresión general que deja la candidata a través de su sonrisa, mirada y conexión visual.
Los integrantes del jurado calificador del concurso son: Franklin Reyes, Julissa Hernández, Ángel Medina, Bertha Pineda, Ámgel Moncada, Owen Coto, Luis Marichal, Flor Muñoz, Paolo Cardona y Zu Clemente.
Ahora, las candidatas se preparan para desfilar en traje de noche y conocer la selección de las semifinalistas. El concurso continuará con la ronda de preguntas y respuestas, una fase en la que se evaluará a las finalistas y que contribuirá a definir quién será la ganadora de la corona esta noche.