Presidente Asfura reafirma soberanía y anuncia proyectos en municipios fronterizos

Durante la jornada, el mandatario desplazó a integrantes de su gabinete hacia la zona fronteriza con el objetivo de agilizar la atención estatal y ampliar la prestación de servicios públicos. Entre las acciones contempladas se encuentran programas de salud, trámites migratorios y procesos de identificación y documentación a cargo del Registro Nacional de las Personas.

San Pedro Sula. El presidente de Honduras, Nasry Asfura , conmemoró en Palo Blanco los 34 años de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia que estableció la delimitación fronteriza entre Honduras y El Salvador , en un acto en el que reafirmó la soberanía hondureña sobre las zonas limítrofes y anunció nuevas medidas para atender las necesidades de las comunidades de Nahuaterique y municipios aledaños.

Asfura resaltó la necesidad de mantener una presencia permanente de las instituciones hondureñas en las comunidades fronterizas y de mejorar las condiciones sociales de sus habitantes.

En ese contexto, el Gobierno anunció la apertura de nuevos tramos carreteros en los municipios de Cabañas y Santa Elena, así como la entrega de maquinaria a las alcaldías para facilitar obras de infraestructura y proyectos destinados al desarrollo local.

A las medidas de infraestructura se suma un plan para ampliar la cobertura de telefonía móvil, con el propósito de mejorar las comunicaciones en comunidades que actualmente enfrentan dificultades de conectividad.

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El Gobierno sostiene que el fortalecimiento de las carreteras, los servicios públicos y las telecomunicaciones permitirá ampliar las oportunidades económicas y mejorar el acceso de la población a servicios básicos.

Durante su intervención, el presidente también se refirió a las dificultades que atraviesan las comunidades rurales, particularmente por la sequía, que identificó como uno de los principales desafíos para el sector agrícola. A esto se agrega el impacto del aumento internacional de los precios del petróleo, situación que genera presión sobre los costos relacionados con la producción y el transporte.

Pese a este escenario, Asfura aseguró que su administración continuará respaldando al sector agrícola durante el resto de su mandato y que impulsará medidas encaminadas a generar mejores condiciones para los productores hondureños.

Las acciones anunciadas forman parte de una estrategia gubernamental orientada a reforzar la presencia institucional en las zonas fronterizas, ampliar la cobertura de servicios y promover inversiones que, según el Gobierno, contribuyan al desarrollo económico y social de las comunidades rurales.