Nasry Asfura anuncia ampliación del aeropuerto Ramón Villeda Morales

San Pedro Sula, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció este miércoles nuevos proyectos de infraestructura para el Valle de Sula, entre ellos el dragado de 137 kilómetros de los ríos Ulúa y Chamelecón, reforzamiento de bordos y obras viales para reducir el riesgo de inundaciones y descongestionar San Pedro Sula.

Durante su visita a San Pedro Sula, el mandatario explicó que su Gobierno ejecuta labores de mantenimiento de canales y protección de bordos para mitigar los efectos de las crecidas de los ríos durante la temporada lluviosa y reducir el impacto de las inundaciones.

Asfura detalló que los trabajos abarcan 137 kilómetros de dragado y protección de bordos en diferentes sectores del Valle de Sula. Según explicó, estas obras buscan mejorar el control de los caudales y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante las inundaciones.

El presidente también informó que continúan las gestiones para construir la represa El Tablón. Explicó que el último sitio propuesto para instalar la cortina está siendo revisado junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la empresa encargada del diseño.

En materia vial, anunció una millonaria inversión para construir un libramiento en San Pedro Sula, con el objetivo de sacar el transporte pesado del casco urbano y reducir la congestión vehicular. También mencionó la próxima adjudicación de la carretera entre El Progreso y Tela.

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A estos proyectos se suman los diseños de los tramos entre Tela y La Ceiba y del nuevo libramiento de El Progreso. Además, ya comenzaron los trabajos de ampliación del bulevar Helena Kuhlman, en El Progreso, con la construcción de cuatro carriles desde La Pirámide hasta el sector del Beneficio de Arroz Progreso (Baprosa).

La obra en El Progreso contempla un carril destinado para ciclistas y motociclistas, así como la ampliación de cuatro puentes. Asfura sostuvo que estas obras forman parte de un plan de inversión orientado a mejorar la conectividad y la infraestructura del Valle de Sula.

Durante su visita, el mandatario también se refirió al pago de los ajustes bienales y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al personal de salud. Aseguró que el cumplimiento de estos compromisos alcanzará casi el 100 % durante septiembre y señaló que la coordinación entre farmacias, almacenes, médicos y enfermeras es necesaria para garantizar la atención médica y quirúrgica.