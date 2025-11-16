Aeropuerto Internacional Villeda Morales: ¿De San Pedro Sula o La Lima?

San Pedro Sula

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, ahora con aires de modernismo tras una remodelación de su infraestructura, sigue manteniendo una controversia histórica sobre su pertenencia territorial: es de San Pedro Sula o de La Lima. Aunque esta terminal aérea está ubicada a solo 6 kilómetros del centro de La Lima y a unos 12 kilómetros del corazón de San Pedro Sula, la distancia no define por sí sola la jurisdicción, los antecedentes históricos del territorio y el contexto en que la construyeron ofrecen una explicación más precisa.

Eliseo Fajardo, jefe del archivo histórico municipal de San Pedro Sula, explica que “construyeron el Aeropuerto Ramón Villeda Morales cuando La Lima era parte del municipio de San Pedro Sula, por eso es que es llamado Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula”. Fajardo agrega que “La Lima se convirtió en municipio en la década de 1980 y comenzó a hacer un reclamo justo porque el aeropuerto quedó dentro de su jurisdicción. Desde entonces, ha recibido parte de los ingresos captados por la vía de impuestos, los cuales deben ser compartidos entre San Pedro Sula y La Lima”.

La construcción del aeropuerto inició en 1963 durante la administración del presidente Ramón Villeda Morales (1957-1963), con la visión de crear una puerta de entrada moderna para el polo industrial del norte del país, cuyo dinamismo económico utilizaron los habitantes de esta ciudad como justificación para impulsar la obra en San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Gran parte del terreno destinado al proyecto eran fincas pertenecientes a propietarios sampedranos situadas en zonas cercanas que en ese momento correspondían a la jurisdicción de San Pedro Sula. Aunque La Lima también aportó suelo, la mayor proporción de hectáreas se encontraba bajo influencia administrativa sampedrana. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), con sede en San Pedro Sula, asumió el liderazgo para negociar la creación del aeropuerto ante el gobierno central. En 1965 celebraron la inauguración oficial del proyecto, que adoptó el nombre de Ramón Villeda Morales.

Desde el primer día de operaciones comerciales, las aerolíneas comenzaron a identificarlo como San Pedro Sula International Airport, consolidando esa denominación en sus rutas y boletos. Actualmente, es identificado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) con el código SAP el cual aparece impreso en boletos, itinerarios y sistemas aeronáuticos de todo el mundo. Este aeropuerto estuvo administrado por la empresa Interairports durante dos décadas, período en el que prácticamente no recibió mejoras significativas y permaneció estancado en su infraestructura hasta perder competitividad internacional. Al asumir el gobierno de Xiomara Castro, la administración estatal retomó el control a través del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), que emprendió una ambiciosa modernización: con una inversión de más de L1,200 millones en la remodelación de las terminales A y B.

Datos de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) indican que más del 85% de los viajeros que utilizan el aeropuerto tienen como origen o destino final la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras. Ese porcentaje refuerza su papel como terminal metropolitana orientada al tráfico comercial e industrial.