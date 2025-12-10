Alcalde dio como ganador a liberal en público, pero quien va ganando es nacionalista

"Con un 95.81% de las actas procesadas, 160 de 167 y un porcentaje del 38.24%, el mensaje es claro: La Lima ya tomó un rumbo, y ese rumbo no lo detiene nadie. Les pido prudencia. Y lo digo sin rodeos: hay declaraciones que deberían preocupar a cualquiera que ame esta tierra. No por un puesto, sino por la soberanía, la tranquilidad y la paz de los hondureños. Cuando alguien es capaz de entregar su dignidad, de venderle el alma al diablo con tal de cumplir compromisos y llegar al poder, demuestra que no piensa en el pueblo... piensa en sí mismo", escribió este miércoles Motiño, virtual alcalde de la ciudad del Oro Verde.