Alcalde dio como ganador a liberal en público, pero quien va ganando es nacionalista

En La Lima la lucha por la alcaldía se ha reducido a dos: Santiago Motiño y Reynaldo Maldonado. El actual alcalde es de Libre, pero va en un lejano tercer lugar

A la izquierda, la fotografía de San Laínez, actual alcalde de La Lima (Libre) y Reynaldo Maldonado (Liberal) que provocó el malestar de Santiago Motiño, el nacionalista que lidera el escrutinio. Acá les explicaremos este caso.
A falta de siete actas, Santiago Motiño lidera las votaciones por la alcaldía limeña con 8,292.
Reynaldo Maldonado del partido Liberal suma 8,092 votos.
Santos Laínez, el actual alcalde y que sucedió a Motiño en la comuna limeña, va tercero con 4,731. Actualmente está pasando de ser el alcalde, a cuarto regidor.
Hace unos días Motiño se había molestado porque Santos Laínez había aparecido públicamente felicitando al liberal, pese a lo cerrada que ha estado esta elección.
El 30 de noviembre, en el primer corte, Motiño apareció en la cima de la elección.

Sin embargo, la mañana este lunes 1 de diciembre, Motiño perdía por 141 votos contra Reynaldo Maldonado.
Por la tarde de ese lunes, con el 38.92% de las actas escrutadas, el exalcalde limeño ya llevaba 3,341 marcas y Maldonado llevaba 3,276, una corta diferencia de 65 votos en favor del nacionalista.
El 6 de diciembre, cuando Maldonado iba ganando las votaciones, Santos Laínez apareció felicitándolo públicamente, lo cual provocó un malestar en el nacionalista Motiño quien pedía respeto al proceso electoral.

"Con un 95.81% de las actas procesadas, 160 de 167 y un porcentaje del 38.24%, el mensaje es claro: La Lima ya tomó un rumbo, y ese rumbo no lo detiene nadie. Les pido prudencia. Y lo digo sin rodeos: hay declaraciones que deberían preocupar a cualquiera que ame esta tierra. No por un puesto, sino por la soberanía, la tranquilidad y la paz de los hondureños. Cuando alguien es capaz de entregar su dignidad, de venderle el alma al diablo con tal de cumplir compromisos y llegar al poder, demuestra que no piensa en el pueblo... piensa en sí mismo", escribió este miércoles Motiño, virtual alcalde de la ciudad del Oro Verde.
