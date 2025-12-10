Nueva propuesta de cúpula militar de las Fuerzas Armadas despierta alarma

Tegucigalpa, Honduras

Según oficiales consultados, Roosevelt Hernández, actual jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), estaría vulnerando el derecho de los oficiales de la 28 promoción por no “seguir sus caprichos”. Hernández propondría que la nueva Junta de Comandantes sea integrada por seis oficiales de las promociones 29 y 30, considerados muy afines a él. La Junta de Comandantes está conformada por el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto, el inspector de las FFAA y los comandantes del Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea. Sin embargo, en el listado al que tuvo acceso LA PRENSA se mencionan siete oficiales, ya que se incluye al comandante de la Policía Militar, quien no forma parte de la cúpula.

"Sí, hay una propuesta. Recuerde que esto se le va a presentar a quien salga electo como presidente para que dé el visto bueno; y si quiere hacer cambios, eso está en la ley. Él puede hacer los cambios que estime convenientes. Esto es ya visualizando el retiro de mi general Hernández, porque tiene que haber alguien que va a asumir", confirmó el coronel Erwin Roberto Lara Franco, director de Relaciones Públicas del ente militar. De acuerdo con un oficial consultado sobre el proceso de transición, Hernández debe dirigir la propuesta a la actual presidenta, Xiomara Castro, quien podrá aprobarla o coordinar con el próximo gobernante. Incluso si la presidenta aprobara unilateralmente la lista, el nuevo mandatario, al asumir el cargo, puede pedir una nueva nómina y hacer las modificaciones que considere necesarias. Según información obtenida por este medio, tres de los siete oficiales propuestos para dirigir las FFAA son hombres leales a Hernández y los otros cuatro, entre ellos uno con quien ha tenido confrontaciones, mantienen un compromiso significativo con el jefe del Estado Mayor Conjunto, quien el 31 de diciembre se retira de la institución tras cumplir 35 años de servicio. La nueva Junta de Comandantes que Hernández propone sería encabezada por tres de sus hombres más cercanos: el general Héctor Benjamín Valerio Ardón, a quien compañeros de armas responsabilizan del atraso de las maletas electorales en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Valerio Ardón, de la 29 promoción, ha ocupado múltiples cargos, entre ellos la dirección del Centro Penal de Támara y la del Centro de Adiestramiento Militar de las Fuerzas Armadas. También fue edecán del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en una corte de Nueva York por narcotráfico a 45 años de prisión y recientemente indultado por el presidente Donald Trump. Asimismo, figuran el coronel de ingeniería Luis Alonso Rosales Cardoza y el coronel de caballería Marco Lanza Ávila.

Recomendados por el jefe de las FF AA

En la nómina también aparece el actual comandante del Ejército, coronel Rodimiro Murillo Aguilar, a quien Hernández habría increpado públicamente acusándolo de filtrar información a El Heraldo y La Prensa sobre lo ocurrido el 9 de marzo. Igualmente, figura el general Januario Paz López, a quien compañeros lo vinculan como piloto del expresidente Hernández. Otro de los recomendados es el comandante de la Fuerza Naval, capitán de navío Ricardo Dubón Cabrera, quien tiene un expediente abierto dentro de las FFAA por narcotráfico y por la sustracción y venta de motores decomisados. También se menciona al coronel de infantería Selvin Adalid Antúnez Medina, de la 31 promoción, considerado internamente como uno de los planificadores del complot del 9 de marzo y muy cercano a Libre. ¿Por qué se está marginando a los oficiales de la 28 promoción? La respuesta de un militar de alto rango fue: “No le han seguido los caprichos a Roosevelt y hay unos que han manifestado que lo van a meter preso por corrupto. Han dicho que con ellos él no va a jugar. No hace mucho un general de brigada lo enfrentó cara a cara y, por miedo, Roosevelt lo mandó a disponibilidad”. A nivel interno, se comenta que Hernández, al intentar colocar a sus leales y a quienes le deben favores, podría estar buscando protegerse, ya que al pasar a la vida civil podría enfrentar procesos judiciales por supuestos actos de corrupción en su administración. Dentro de la institución castrense se considera que la propuesta de una Junta de Comandantes “a la medida” de los intereses de Hernández ha generado profunda preocupación y alerta por una posible crisis, dado que, según oficiales consultados, se vulneran principios fundamentales como la jerarquía, la unidad de mando y el debido cumplimiento del escalafón militar, al designarse oficiales de menor antigüedad y fuera de los criterios tradicionalmente establecidos. En esta reconfiguración, la 28 promoción queda completamente excluida. Esta promoción mantuvo una postura contraria a la línea de Hernández y defendió, según oficiales, la Constitución y la Ley Constitutiva de las FFAA en momentos de tensión institucional, lo que habría provocado confrontamientos y un proceso de relegación que afectó a las promociones con mayor antigüedad. Las alarmas también se activan porque la propuesta de Junta incluye a oficiales de promociones recientes, identificados con una línea de pensamiento afín a Hernández, incluyendo su posible sustituto, lo cual —de confirmarse— podría poner en duda la imparcialidad y el apego a la Constitución en el ejercicio de sus funciones.