Colectivos de Libre presionan en el Infop ante escrutinio especial de elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras

Bastó un mensaje publicado en la red social X por Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, ordenando la movilización, para que un nutrido grupo de simpatizantes de ese instituto político se presentara frente al Infop.

En su afán por mantenerse en el poder, el Partido Libertad y Refundación (Libre), a través de sus colectivos, se atrincheró frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se realizará el escrutinio especial de votos.

“Los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al Infop. Nuestra candidata Rixi Moncada y el Partido Libre no aceptan los resultados del Trep, fracasado y fraudulento de los 26 audios”, escribió el expresidente Mel Zelaya.

El exmandatario aseguró en X: “Jorge Aldana ganó las elecciones y está con las actas en mano exigiendo el conteo de acta por acta y voto por voto. El código fuente del Trep fue violado y está en marcha un golpe electoral. Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios”.

El llamado lo hizo a las 5:00 pm del martes y, minutos después, los denominados colectivos ya habían abarrotado las afueras del Infop, donde funciona el Centro Logístico Electoral (CLE).

Otro de los líderes de Libre que se apostó frente al Infop, en la zona de Miraflores, en la capital de la República, fue Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central.

El edil, quien busca la reelección, manifestó que llegó hasta ese punto para “hacer valer el voto del pueblo, el voto de los jóvenes que por primera vez fueron a una urna a ejercer el sufragio. Jóvenes, no les vamos a fallar y vamos a defender cada uno de sus votos”.

Como parte de su estrategia, el equipo que acompaña a Aldana instaló una carpa provisional para que él durmiera y pasara la noche, mientras sus seguidores hacían guardia en el portón del Infop.

Los colectivos permanecen apostados en el sitio donde, posiblemente mañana, iniciará el escrutinio especial de las actas de cierre que fueron reportadas con inconsistencias para los tres niveles electivos: presidencial, diputaciones y corporaciones municipales.

La dirigencia de Libre exige al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de acta por acta y voto por voto.

Las últimas apariciones de Mel no solo han sido para llamar a sus colectivos a manifestarse en las calles. También aprovechó su cuenta en X para generar confusión entre sectores de la ciudadanía.

En su publicación más reciente afirmó: “He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información, porque según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta, quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”.

Sin embargo, en la misma publicación criticó que “el terrorismo electoral fue impuesto a través de un Trep manipulado, tal como quedó evidenciado en los 26 audios que revelan el golpe electoral en marcha. Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas”, lo que contradice su afirmación sobre el supuesto triunfo de Salvador Nasralla.

Para Olban Valladares, expresidenciable y analista político, ese accionar de Mel Zelaya no es más que un intento de generar una nueva crisis, a sabiendas —según su criterio— de que Libre ya perdió.