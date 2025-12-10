Maribel Espinoza: "Mel es perverso; está reconociendo a Nasralla sin declaratoria del CNE"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, cuestionó al expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien en un mensaje en sus redes sociales reconoció la derrota de Rixi Moncada, aspirante oficialista, y aseguró que Salvador Nasralla, candidato liberal, ganó las elecciones del 30 de noviembre. Espinoza reprochó la postura del también coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre) en un momento en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no concluye con la divulgación del 100% de las actas.

"Mel Zelaya es perverso, está reconociendo el gane del ingeniero Salvador Nasralla sin que el CNE haya hecho una declaratoria, él solo busca el caos, él quiere que el Partido Liberal y el Nacional entremos a una lucha fratricida", subrayó. Asimismo, criticó a Zelaya Rosales por promover una agenda de confrontación, al tiempo que sostuvo que los hondureños rechazaron el proyecto de Libre en las pasadas elecciones generales del 30 de noviembre. "Mel trajo el caos a Honduras, el odio, la polarización, y los hondureños le dijeron el 30 de noviembre, se van, queremos paz, queremos reconstruir este país, queremos diálogo, democracia, no queremos dictaduras de izquierda ni de derecha", fustigó en una entrevista en Radio América. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.