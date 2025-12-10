Marlon Lara desmiente alianza entre el Partido Liberal y Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las declaraciones de Lara surgen después de que el expresidente Manuel Zelaya reconociera la derrota de Rixi Moncada y asegurara que Salvador Nasralla ganó las elecciones , lo que encendió especulaciones en distintos sectores.

El diputado liberal Marlon Lara descartó este miércoles 10 de diciembre la existencia de algún acuerdo político entre el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre).

“Deben ser las autoridades del CNE que establezcan el día en que se va a iniciar el escrutinio especial en las actas que se han detectado irregularidades”, expresó.

Lara subrayó que el Partido Liberal acatará los resultados conforme al procedimiento establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), incluido el conteo voto por voto que la organización política solicitó.

“Quiero categóricamente enfatizar que no hay ninguna alianza. Nosotros hemos llevado a cabo un proceso electoral transparente, limpio, donde la gente salió a votar”, afirmó el congresista, al rechazar cualquier pacto con Libre.

Además, sostuvo que su partido está cumpliendo con el mandato ciudadano: “respetar la institucionalidad del CNE, a la cual nosotros le hemos dado el apoyo”.

El congresista también cuestionó el desempeño del sistema de transmisión contratado por el CNE, al señalar fallas como la lentitud y caídas reiteradas, aunque insistió en que corresponde al órgano electoral resolver ese problema.

Detalló que el Partido Liberal tiene preparado un equipo para el escrutinio especial: “unas 400 personas que van a estar presentes en dos turnos de 12 horas para que cada voto que dio el liberalismo se respete”.

Respecto a las declaraciones del coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, el diputado fue enfático en exigir pruebas. “Que presenten las actas, que entreguen esas actas al CNE, que demuestren lo que ellos están diciendo”.

Y añadió que su partido no responderá a llamados de Zelaya: “Somos respetuosos de la ley, de la institucionalidad, y va a ser el CNE... quienes deben decir quién es el que tuvo la mayoría de la voluntad del pueblo hondureño”.

Se refirió a la reciente convocatoria de emergencia de la comisión permanente del Congreso Nacional, realizada el día anterior, a la cual denunció como irregular. “Es una comisión que desconocemos, es ilegal.

Advertimos de la ilegalidad de esa comisión permanente, el riesgo que corren los miembros que forman parte porque están socavando la democracia de este país”. Recalcó que los 74 diputados autoconvocados, “la verdadera mayoría del pleno”, no reconocerán ninguna resolución emanada de ese grupo.