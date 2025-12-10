Nasralla responde a Roberto Contreras: "Tenemos el 100% de las actas"

Tegucigalpa, Honduras.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, aseguró este miércoles en sus redes sociales que cuenta con el 100 % de las actas originales de la elección presidencial del pasado 30 de noviembre.

“En mi condición de candidato del Partido Liberal, yo, Salvador Nasralla, junto a mi equipo más cercano, tenemos el 100% de las actas originales de la elección presidencial del 30 de noviembre, la mayoría con recibo. Ninguna otra persona, aunque sea autoridad de nuestro partido, puede saber de esto porque es una información delicada que manejamos con dirección y discreción desde antes de empezar el proceso”, escribió Nasralla en su cuenta de X.

Asimismo, Nasralla pidió no dar credibilidad a declaraciones de dirigentes liberales que, según dijo, no han tenido acceso al recuento interno ni al sistema de cómputo de su equipo.