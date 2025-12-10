Nasralla responde a Roberto Contreras: "Tenemos el 100% de las actas"

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, aseguró este miércoles en sus redes sociales que cuenta con el 100 % de las actas originales de la elección presidencial del pasado 30 de noviembre.
“En mi condición de candidato del Partido Liberal, yo, Salvador Nasralla, junto a mi equipo más cercano, tenemos el 100% de las actas originales de la elección presidencial del 30 de noviembre, la mayoría con recibo. Ninguna otra persona, aunque sea autoridad de nuestro partido, puede saber de esto porque es una información delicada que manejamos con dirección y discreción desde antes de empezar el proceso”, escribió Nasralla en su cuenta de X.
Asimismo, Nasralla pidió no dar credibilidad a declaraciones de dirigentes liberales que, según dijo, no han tenido acceso al recuento interno ni al sistema de cómputo de su equipo.
En mi condición de Candidato del Partido Liberal @PLHonduras yo @SalvaPresidente Salvador Nasralla junto a mi equipo más cercano, tenemos el 100% de las actas originales de la elección presidencial del 30 de noviembre, la mayoría con recibo. Ninguna otra persona, aunque sea...— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 10, 2025
También anunció que este miércoles, a las 7:00 p. m., presentarán en conferencia de prensa los resultados de un análisis técnico sobre el procesamiento de datos realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), información que, sostuvo, también habría sido utilizada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Declaraciones de Roberto Contreras
La publicación de Nasralla se produjo luego de las recientes declaraciones de Roberto Contreras, presidente de Partido Liberal y alcalde de San Pedro Sula, quien instó al candidato a mostrar “el cien por ciento de las actas” si desea que el partido lo respalde en las calles. “
Si no tiene las pruebas científicas, lo que está haciendo es un papelón”, expresó Contreras.
El líder liberal reaccionó después de que Nasralla convocara a una asamblea partidaria para “defender el triunfo”, argumentando que existió fraude del Partido Nacional. Contreras señaló que el liberalismo enfrenta una crisis de liderazgo y coordinación interna, lo que ha dificultado la capacidad de respuesta del partido.
“Yo gané todo el departamento de Cortés y San Pedro Sula, mientras que Salvador e Iroshka perdieron Francisco Morazán”, afirmó. En una entrevista con Radio América, denunció falta de organización y comunicación dentro de la campaña presidencial, indicando que solo lo contactan cuando requieren apoyo.
Contreras también insistió en que cualquier acusación de fraude debe sustentarse con documentación completa.
“Ya tiene 1.519 actas de San Pedro Sula cuadradas, y pedí a Nasralla que entregue también las suyas para una revisión transparente”, añadió.