Contreras pide a Nasralla el 100% de las actas donde dice que ganó, para apoyarlo

San Pedro Sula, Honduras

El presidente del Partido Liberal y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, pidió al candidato presidencial de su partido, Salvador Nasralla, que le muestre el cien por ciento de las actas para apoyarlo en las calles, pero, "si no tiene las pruebas científicas, lo que está haciendo es un papelón". Contreras reaccionó luego que Nasralla llamara a una asamblea con las autoridades del partido Liberal para defender el triunfo, pues argumenta que hubo fraude del partido Nacional.

El presidente del Partido Liberal explicó que enfrentan una crisis de liderazgo y coordinación interna que afecta la capacidad de respuesta y unidad del liberalismo. “Yo gané todo el departamento de Cortés y San Pedro Sula, mientras que Salvador e Iroshka perdieron Francisco Morazán”, argumentó Contreras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En una entrevista a Radio América, Contreras denunció las serias deficiencias en la organización y la comunicación interna del partido y que solo lo contactan cuando lo necesitan y que no hay coordinación clara en la campaña de Salvador Nasralla. Si no mando gente a las mesas, que no se queje, agregó el presidente del PL, tras señalar que él ganó San Pedro Sula para el Partido Liberal. Contreras fue claro y que dijo que para presentar algún reclamo de fraude, primero se deben mostrar todas las actas con pruebas sólidas. "Ya tiene 1,519 actas de San Pedro Sula cuadradas y pedí a Nasralla que entregue también las suyas para una revisión transparente", dijo Contreras explicó que hay desorganización y la falta de control en el partido, mencionando que la presidencia del Central Ejecutivo no tiene poder real y que el partido es controlado por otros grupos, lo que genera malestar y división entre los líderes. Afirma que el Partido Liberal ha perdido rumbo y que el verdadero adversario debería ser el Partido Nacional, no otros sectores de oposición. "Yo nunca supe quién era el coordinador de campaña nacional de Salvador Nasralla", nunca lo supe, aseguró Contreras, al señalar que no hubo comunicación transparente.

El también alcalde reconoció el esfuerzo y dedicación de Salvador Nasralla, pero señaló la falta de un equipo comprometido a su alrededor. Además, denunció problemas graves en el manejo de fondos y la emisión de cheques sin control en el Central Ejecutivo.

No respondió mis llamadas

"El viernes le hice dos llamadas al Ingeniero Salvador Nasralla, no contestó, el sábado le llamé dos veces también, no me contestó. El domingo lo volví a llamar dos veces también, no me contestó. El lunes esperé que me devolviera la llamada para revisar la posición respecto a las medidas que se deberían de tomar". "Ustedes han estado escuchando y viendo los videos en los cuales yo estoy llamando a la calma al partido, en el cual yo estoy pidiendo que seamos prudentes, que seamos pacientes y sobre todo que busquemos la prueba científica, la prueba contundente y la prueba que realmente sea sustancial, donde yo puedo acreditar un fraude o yo puedo acreditar que el proceso ha sido totalmente transparente", dijo el presidente del Partido Liberal. Actualmente, no se presenta eso y por esa razón yo le he estado pidiendo a él que pida el reconteo de actas si las tiene todas en la mano y demostrar en qué parte del proceso existieron irregularidades, dijo. Yo creo que aquí también es importante llamar a la Consejera Ana Paola Hall para que explique las razones por qué cuando el Ingeniero Salvador Nasralla empezaba a repuntar siempre se caía el sistema y de allí cuando arrancaba el sistema volvía a crecer el señor Asfura, indicó. "Yo llamé al Ingeniero y le pregunté “Ingeniero ¿Tiene usted el total de las actas?”, y me dijo “Mire, me reportan que tienen un 90%”, no, no, no, no es que le reporten ¿Usted las tiene en la mano?, Porque si usted tiene las 20 mil y fracción de actas, que son 20,200 y usted las tabuló con el sistema del CNE usted puede saber perfectamente cuáles son sus votos", dijo. Aclaró que los pleitos con el país del norte no van a traer absolutamente nada positivo ni al Partido Liberal ni a Honduras ni al proceso electoral, por tal razón, recomendó resolver el problema que tenemos en casa Indicó que no es posible que lo estén llamando solo cuando lo necesitan. "Yo soy el Presidente del Central Ejecutivo, apagafuegos, que si se necesita algo llamen a Roberto, pero cuando Roberto llama para preguntar cuál es la posición, si están todas las actas y todo está en orden, entonces no se le contesta a Roberto" dijo molesto el presidente del Partido Liberal.

Manda Iroshka y Maribel