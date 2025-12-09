Contraseñas y tamaño de papeletas dificultaron temporalmente el conteo de votos, explica Ana Paola Hall

Tegucigalpa

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dijo este martes en conferencia de prensa que en los últimos días ha habido dos momentos que dificultaron el escrutinio de las actas de las elecciones generales.

De acuerdo con Hall, el sistema continuó funcionando el 8 de diciembre sin problemas, pero que cuando se llegó al nivel electivo de diputados del departamento de Cortés, se presentó una misma falla que ya había presentado en Francisco Morazán, pero que fue solucionada.

Hall detalló que esto se debió al tamaño de la papeleta en ese nivel electivo de diputados en ambos departamentos, la cual —señaló— "es bastante grande. Esto ocasionó que el sistema se desajustara, por lo que tuvo que enfocarse primordialmente en procesar ambas actas: la de diputados de Francisco Morazán y la de Cortés.”

Asimismo, expuso que la divulgación no fue comprometida, que se hicieron los ajustes en los siguientes minutos en ambos casos y que los empleados del CNE estuvieron trabajando hasta el final de la jornada.

El otro momento tiene que ver con las contraseñas asignadas a los diferentes partidos políticos. Hall explicó que el 7 de diciembre se reportó que un miembro del grupo ASD le pidió a un integrante del equipo técnico del CNE que imprimiera las contraseñas, y entre ellas estaban las de los distintos partidos; dicho suceso interrumpió el proceso de ese día.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"El pleno fue informado y, en una sesión convocada, se aclaró el tema y se ordenó el cambio inmediato de las contraseñas, pocos minutos después de lo ocurrido”, dijo Hall y agregó que existe un acta correspondiente de la sesión de pleno que evidencia lo sucedido.

Posteriormente, Hall expresó que la dignidad siempre ha sido el pilar que ha guiado su vida: “Esto me impide en cualquier momento actuar de manera distinta, a no ser que esa actuación no esté totalmente apegada a la integridad”.

Luego finalizó: “Rechazo de forma contundente que cualquier persona, con base en dichos o hechos, ponga en tela de juicio mi honor, mi honestidad y mi prestigio personal. Presido el Consejo Electoral, pero no puedo intervenir en los resultados ni para perjudicar ni para favorecer a nadie”.