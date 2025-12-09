Olancho le dio la espalda a Rixi Moncada y al liderazgo de la familia Zelaya Castro

Tegucigalpa.

Además de la estrepitosa derrota sufrida por la candidata de Libre, Rixi Moncada, los datos arrojan que, en Olancho, también ha perdido su influencia la familia Zelaya Castro, que ha mantenido en los últimos años un fuerte liderazgo en la cuna de la familia presidencial. Cuando solo faltan por escrutar las “actas con inconsistencias”, el partido Libre sufre una derrota en el nivel presidencial en Olancho, pero además en el nivel de diputados y en las corporaciones municipales, dándole oportunidad al Partido Nacional.

Vamos por partes

En la planilla presidencial, el Partido Nacional con su candidato Tito Asfura derrotó a Libre en todo el departamento de Olancho con el 45.95 por ciento de los votos, frente al 28.58 por ciento de la candidata de Libre, Rixi Moncada. Y en el tercer lugar, el Liberal, Salvador Nasralla, con el 25.07 por ciento. Si nos vamos a las elecciones generales de noviembre de 2021, la candidata de Libre y actual presidenta Xiomara Castro obtuvo un 48.91 por ciento del favor del electorado olanchano, y el candidato nacionalista, el 36.62 por ciento. Como puede observarse, el clan de la familia Zelaya fue altamente favorecido en Olancho, lugar de origen de ellos y con fuertes conexiones y extensiones en todo el departamento. Sin embargo, esos resultados no se ven reflejados en las elecciones de noviembre de 2025.

Hay muchas preguntas en el aire: ¿Está perdiendo el favoritismo la familia Zelaya Castro? ¿Los miembros de la familia apoyaron inconmensurablemente a Rixi Moncada? ¿Hubo algunos miembros de la familia Castro Zelaya que no se decantaron por la candidata y eso influyó? Hay muchas interrogantes, pero lo que sí se sabe es que el hermano del presidente Manuel Zelaya Rosales, el señor Carlos, Carlón Zelaya, no estuvo al cien con la candidata.

Hay hechos que demuestran que Carlón no acompañó del todo a Moncada y desde un principio en que fue nominada, él y otros líderes expresaron sus reservas. Hubo varias reuniones en la hacienda de la familia Zelaya en las que expresaron sus dudas del liderazgo de Moncada. Lo otro a considerar es que el expresidente Zelaya, que ha tenido un liderazgo fuerte en ese departamento, esta vez no se involucró en tiempo y forma, debido a que su rol de asesor principal de la presidenta le demandó más tiempo en la capital.

Las alcaldías también perdieron

Pero la espalda a Libre no se la dieron solo a la candidata presidencial; un repaso alcaldía por alcaldía es suficiente para interpretar que los votos tampoco le favorecieron en las corporaciones municipales. En las elecciones de noviembre de 2021, el Partido Nacional apenas alcanzó el triunfo en 5 municipios de los 23, dejando a Libre con el control de 18 municipios, una aplastante victoria en términos del liderazgo local.

En este proceso de noviembre de 2025, sin embargo, la tortilla se dio vuelta. El Partido Nacional arrebató 12 corporaciones municipales, superando en siete más a los comicios de 2021. Libre se queda con 11 alcaldías.

Libre pierde la alcaldía de Juticalpa y la gana el Partido Nacional con el 51 por ciento; pierde Campamento, que ahora pasa al Partido Nacional con el 55 por ciento. Libre pierde Concordia, Dulce Nombre de Culmí, El Rosario, Esquipulas del Norte, San Esteban. Libre mantiene Catacamas, Gualaco, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, San Francisco de la Paz, Santa María del Real y Silca. Libre le logra arrebatar al PN el municipio de Guata.

Un repaso por los diputados

En el caso de los diputados, en realidad se dio una sorpresa que ha sacudido el liderazgo de Libre en Olancho. Como se recordará, en las elecciones primarias de marzo de este año, el movimiento interno de Libre M-28, dirigido por Carlos Zelaya, logró imponerse sobre las otras corrientes. Fue notoria la división, pues el jefe de la bancada del partido Libre, Rafael Sarmiento, entró en una agria y azarosa discrepancia y conflicto con Carlón Zelaya por el liderazgo del departamento. Pero el poder de Zelaya se impuso y casi dejó por fuera a Sarmiento, relegándolo en las últimas posiciones de la planilla de Libre en Olancho para las generales. Sarmiento denunció y alegó en su momento un fraude montado por la corriente oficialista para marginarlo y, aunque sonó que se iba a mover al Partido Liberal, se mantuvo en Libre y ofreció su lucha para conquistar la diputación.