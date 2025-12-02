JOH mencionó narcovideo de "Carlón" Zelaya a Trump

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, pidió ser indultado por Donald Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.
En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de "Su excelencia", algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una "persistente campaña de cabildeo" desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos.
En marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden "tendió una trampa" al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.
Axios explica que "el sorpresivo anuncio del inminente indulto de Juan Orlando Hernández es una ventana a la forma poco ortodoxa y transgresora en que Trump otorga clemencia". Destaca además que el anuncio se produjo antes de las elecciones del domingo en Honduras, donde la Casa Blanca respaldó al derechista Partido Nacional, que Hernández lideró como presidente entre 2014 y 2022.
Poco después de que Trump asumiera el cargo en enero, Stone realizó tres publicaciones separadas en "Substack", una plataforma de comunicación, pidiendo el indulto de Hernández y le presentó como una víctima de la guerra legal izquierdista en Honduras y de la administración del presidente Biden.
En la misiva, Juan Orlando Hernández cuestiona y menciona el narcovideo grabado en 2013 en el que aparecen políticos hondureños como Carlos "Carlón" Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y hermano del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, divulgado en septiembre de 2024 y que causo cisma político en el país. Zelaya es también cuñado de la presidenta Xiomara Castro.
"La politización y aplicación selectiva de la justicia en este caso es innegable. Incluso líderes de alto rango de la izquierda radical en Honduras han admitido públicamente el carácter político e injusto de mi juicio. Fui procesado sin pruebas sólidas, basándose en testimonios de traficantes violentos y mentirosos profesionales movidos por venganza y acuerdos para reducir sus penas", menciona Hernández en su carta a Trump.
"Posteriormente se supo que varios de estos criminales intentaron incriminar a terceros y fabricar pruebas para ofrecerlas al Departamento de Justicia a cambio de beneficios judiciales. A mí, sin embargo, jamás pudieron vincularme con esos planes, quedando sin absolutamente nada que respaldara sus acusaciones", continúa, antes de referirse directamente al "narcovideo" de "Carlón" Zelaya.
"Un ejemplo claro es el llamado narco–video, grabado previo a las Elecciones generales de Honduras 2013, donde altos dirigentes de Libre negociaban sobornos con traficantes. Este video está en poder del Departamento de Justicia desde 2013, sin que jamás actuaran contra los implicados. En esa grabación, los traficantes afirmaron: “aquí no tenemos otra alternativa” y “este es el único”, refiriéndose a Libre", añade Hernández.
"También llamaron a otros traficantes a financiar al partido Libre para evitar que el Partido Nacional triunfara y que yo lograra la victoria electoral, sabiendo que si yo llegaba al poder, sus cárteles serían desmantelados mediante extradiciones y aplicación estricta de la ley, tal como ocurrió durante mi mandato", extiende el exmandatario hondureño.
"Si un video con pruebas contundentes no bastó para procesarlos, ¿cómo puede justificarse mi condena basada únicamente en las palabras de criminales movidos por odio y venganza?", sentencia la carta de Hernández a Trump.
Carlos Zelaya renunció a su cargo y diputación después de la publicación del narcovideo en el que aparece reunido con narcos como los "Cachiros" y "Don H". Aunque el Ministerio Público anunció que investigaría el caso, no se giró requerimiento fiscal o se ampliaron las indagatorias.