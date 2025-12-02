Juan Orlando Hernández romperá el silencio y se dirigirá a Honduras este martes

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado el lunes 1 de diciembre de 2025, de acuerdo con los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP).
Juan Orlando Hernández, de 57 años, permanecía recluido en la prisión federal de alta seguridad USP Hazelton, en Pensilvania.
El expresidente ue extraditado en abril de 2022 y en marzo de 2024 recibió una sentencia de 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
Hasta ahora, no se han confirmado detalles oficiales sobre su ubicación actual ni los pasos legales posteriores, más allá de la actualización en la base de datos del BOP.
La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que otorgaría un indulto total a Hernández, argumentando que el Gobierno del entonces presidente Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño.
Ana García de Hernández, esposa del exgobernante, reaccionó públicamente al anuncio. “¡Dios es fiel y nunca falla! (...) Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, expresó en un mensaje en sus redes sociales.
“Gracias, señor Presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos”, agregó Ana en su cuenta de X.
García de Hernández aseguró que el exmandatario se comunicará este martes con el pueblo hondureño a través de sus plataformas digitales. “Hablamos con él y dijo que pondría en sus redes sociales algo en el transcurso del día. Él va a ver en qué momento contacta al pueblo hondureño para enviarles un mensaje”, afirmó en una entrevista en el programa Frente a Frente.
Según indicó, Hernández se encuentra actualmente en un “lugar seguro”, siguiendo recomendaciones del equipo responsable de su protección. Señaló además que existe preocupación por una eventual “persecución política” en Honduras.
Mientras tanto, Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, aclaró que las decisiones judiciales adoptadas en Estados Unidos no modifican los procesos del sistema hondureño. “Como Ministerio Público podemos decir que un indulto en Estados Unidos no tiene nada que ver con los procesos investigativos que se están llevando a cabo en nuestro país”, afirmó en declaraciones a HCH.
Mora recordó que el fiscal general de la República, Johel Zelaya, instruyó enviar a cuatro fiscales hondureños para presenciar las audiencias en Estados Unidos, con el fin de obtener testimonios y conocer posibles vínculos relevantes para las investigaciones abiertas en Honduras.
Semanas antes de ser liberado, Juan Orlando Hernández escribió una carta que envió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidiéndole "justicia" y revisar su caso.
"Tengo el honor de extenderle mis más cordiales saludos y transmitirle mi más alto respeto, aprecio y bendiciones. Señor Presidente, he dudado en enviar esta carta, consciente de las enormes exigencias de su cargo; sin embargo, la grave injusticia que actualmente padezco me obliga a acudir directamente a usted. Le escribo desde un centro penitenciario federal, cumpliendo injustamente una condena de 45 años, que en la práctica equivale a cadena perpetua dada mi edad", expresó JOH en la carta que envió a Donald Trump.
La noticia de la liberación de JOH ha provocado un fuerte impato en la población. Hasta el momento, no se han dado a conocer los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones generales 2025.