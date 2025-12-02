Juan Orlando Hernández romperá el silencio y se dirigirá a Honduras este martes

"Tengo el honor de extenderle mis más cordiales saludos y transmitirle mi más alto respeto, aprecio y bendiciones. Señor Presidente, he dudado en enviar esta carta, consciente de las enormes exigencias de su cargo; sin embargo, la grave injusticia que actualmente padezco me obliga a acudir directamente a usted. Le escribo desde un centro penitenciario federal, cumpliendo injustamente una condena de 45 años, que en la práctica equivale a cadena perpetua dada mi edad", expresó JOH en la carta que envió a Donald Trump.