Libre insiste en fraude electoral y desautoriza a funcionarios a coordinar transición

Tegucigalpa, Honduras

El documento, leído por la candidata presidencial Rixi Moncada, incluyó una serie de acusaciones contra instituciones nacionales e internacionales y marcó una postura de ruptura con cualquier proceso de transición gubernamental.

El Partido Libertad y Refundación (Libre) emitió este domingo un extenso pronunciamiento en el que reiteró sus denuncias de presunto fraude electoral y anunció que no reconoce los resultados de las recientes elecciones .

Libre afirmó que las elecciones habrían sido afectadas por “un golpe electoral en curso”, señalando lo que consideran irregularidades en el sistema de transmisión Trep del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el partido, existe de acuerdo con su denuncia manipulación del software, inconsistencias en actas, fallas en el sistema de divulgación y alteraciones en módulos de escrutinio.

Durante el pronunciamiento, el partido también rechazó lo que consideró una campaña de intimidación hacia el electorado, alegando el envío de mensajes masivos que advertían supuestas afectaciones a remesas si los ciudadanos votaban por su candidata.

Además, denunciaron una presunta intervención externa en el proceso, mencionando al gobierno estadounidense y al presidente Donald Trump, a quien acusaron de coaccionar el escenario electoral.

Libre también condenó el reciente indulto otorgado a Juan Orlando Hernández, decisión anunciada por el presidente estadounidense, y exigió que se presenten requerimientos fiscales contra el exmandatario hondureño. Estas demandas fueron presentadas como postura política del partido.

En otro punto, la dirigencia rechazó lo que calificó como “narrativa imperial de comunismo” contra su candidata Rixi Moncada y manifestó su respaldo con el coro “¡Rixi no está sola!”.

El partido anunció además que queda desautorizado cualquier funcionario o militante que pretenda coordinar o participar en una transición con “actores que según Libre forman parte del golpe electoral”.

También ordenó a sus candidatos electos no integrarse a organismos derivados del actual proceso mientras no se resuelvan sus denuncias.

Finalmente, convocaron a una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” para el sábado 13 de diciembre y ratificaron su apoyo a Moncada y al coordinador general del partido.