Precios de los combustibles a partir del lunes 8 de diciembre en Honduras

La Secretaría de Energía (SEN) informó los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 8 de diciembre de 2025 en Honduras.
La nuestra estructura de precios incluye leves incrementos en las gasolinas súper y en el GLP vehicular, mientras que la gasolina regular y el queroseno reflejan rebajas. El diésel mantiene variaciones mínimas, siempre bajo subsidio gubernamental.
Precios en Tegucigalpa
En la capital, el galón de la gasolina súper costará L103.43, por un aumento de L0.10.
La regular experimentará una rebaja de L0.44 y costará L95.13, mientras que el querosene disminuirá L0.89 para colocarse en L79.44. El diésel presentará un leve incremento de L0.09 y quedará en L91.22.
El GLP doméstico continúa subsidiado por el gobierno, manteniéndose en L238.13, mientras que el GLP vehicular aumentará L0.12, estableciendo su precio en L44.75.
Combustibles en San Pedro Sula
En la zona norte, la gasolina súper incrementará L0.11, alcanzando los L100.73 por galón. La regular bajará L0.43 para ubicarse en L92.44.
El queroseno reflejará una rebaja de L0.88, quedando en L76.73. El diésel también aumentará L0.09, llegando a L88.50, con subsidio gubernamental.
El GLP doméstico seguirá subsidiado y se mantendrá en L216.99. Por su parte, el GLP vehicular aumentará L0.12, situándose en L41.22.
La SEN reiteró que el gobierno continúa aplicando subsidios al GLP doméstico y al diésel para mitigar el impacto económico en los hogares hondureños.