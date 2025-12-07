Precios de los combustibles a partir del lunes 8 de diciembre en Honduras

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Energía (SEN) informó los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 8 de diciembre de 2025 en Honduras. La nuestra estructura de precios incluye leves incrementos en las gasolinas súper y en el GLP vehicular, mientras que la gasolina regular y el queroseno reflejan rebajas. El diésel mantiene variaciones mínimas, siempre bajo subsidio gubernamental.

Precios en Tegucigalpa

En la capital, el galón de la gasolina súper costará L103.43, por un aumento de L0.10. La regular experimentará una rebaja de L0.44 y costará L95.13, mientras que el querosene disminuirá L0.89 para colocarse en L79.44. El diésel presentará un leve incremento de L0.09 y quedará en L91.22. El GLP doméstico continúa subsidiado por el gobierno, manteniéndose en L238.13, mientras que el GLP vehicular aumentará L0.12, estableciendo su precio en L44.75.

