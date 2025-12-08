Pena mínima purgará oficial de policía que mató a empresario

San Pedro Sula, Honduras

El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara condenó a 15 años de prisión al subcomisario de Policía, Betuel Nacor Alvarado Guevara, por el homicidio del empresario Julio César Rodríguez Matute. El Ministerio Público (MP) había solicitado al tribunal que se aplicara al oficial la pena media establecida para el delito de homicidio, que corresponde a 17 años y medio.

La lectura de la sentencia se realizó el 21 de noviembre, fecha en la que el tribunal notificó al acusado la pena que deberá cumplir por la muerte del empresario. Autoridades del MP expresaron su conformidad con la resolución judicial e informaron que no interpondrán recurso de casación. Los acusadores públicos de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida de San Pedro Sula, encargados del caso, presentaron una carga probatoria que quebrantó la presunción de inocencia de Betuel Nacor Alvarado Guevara. Durante el juicio oral y público, los fiscales presentaron más de 31 medios de prueba, entre ellos cuatro testimonios, 17 documentos, cinco peritajes, cinco evidencias físicas y varios elementos metálicos. Entre las pruebas periciales figuran la autopsia realizada al cuerpo de Rodríguez Matute, dictámenes de balística, vídeos forenses y otros análisis técnicos. Además, el MP presentó testigos presenciales, tanto protegidos como no protegidos. Las evidencias físicas incluyeron armas de fuego y memorias USB con grabaciones relacionadas con los hechos.

Julio Rodríguez era muy apreciado en Pinalejo, Santa Bárbara

El crimen contra el empresario y ganadero ocurrió el 19 de noviembre de 2023, en la aldea Corredero, municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Ese día se produjo un altercado entre moto­taxistas y agentes de la Policía Nacional, quienes utilizaron sus armas de reglamento. Vídeos obtenidos por la Fiscalía muestran que Rodríguez Matute, de 52 años, intervino en defensa de los operarios del transporte, reclamando el proceder de los uniformados. Durante el incidente, el empresario fue requerido y esposado por los agentes. Aunque se resistía a subir a la patrulla, los vídeos evidencian que, tras un momento de aparente calma, el subcomisario Alvarado Guevara le disparó. Rodríguez Matute cayó herido y fue trasladado a un hospital privado en San Pedro Sula, pero falleció en el trayecto.