Así será la entrega del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

Antes de recibir el premio en el Ayuntamiento, a pocos metros de allí, Machado participará en un acto organizado por la ONG Save the Children, un espectáculo hecho por los propios niños, que este año tendrá como novedad que se celebrará en el exterior del Centro Nobel para la Paz y no dentro. Todos los escolares de séptimo curso de Oslo han sido invitados a formar parte de la audiencia, y la princesa Ingrid Alexandra, primogénita del heredero Haakon, estará presente.