Nasry Asfura o Salvador Nasralla: ¿quién va ganando en cada departamento?

Nasry Asfura, del Partido Nacional, sigue liderando las elecciones presidenciales en Honduras, con 1,181,357 votos, frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtiene 1,170,087 sufragios.
La ventaja del aspirante nacionalista, que Nasralla ha ido acortando este lunes, es de menos de 12,000 votos de diferencia, con el 91.62% de actas escrutadas. Pero a nivel de departamentos, ¿cómo avanza la contienda electoral?
1. Atlántida lo está ganando Salvador Nasralla: 71,476 votos (52.08%). Nasry Asfura: 43,536 votos (31.72%).
2. Nasry Asfura se impone en Choluteca: 81,749 votos (44.05%). Nasralla: 74,070 votos (39.91%).
3. Salvador Nasralla lidera en Colón: 40,343 votos (40.77%). Asfura: 35,263 votos (35.63%).
4. Nasry Asfura va a la cabeza en Comayagua: 75,037 votos (42.57%). Nasralla: 72,911 votos (41.37%).
5. Nasry Asfura domina en Copán: 64,796 votos (44.76%). Nasralla: 53,794 votos (37.16%).
6. Salvador Nasralla, al frente en Cortés: 312,049 votos (60.08%). Asfura: 135,753 votos (26.13%).
7. Nasry Asfura está ganando El Paraíso: 84,088 votos (47.75%). Nasralla: 53,436 votos (30.34%).
8. Nasry Asfura lleva la delantera en Francisco Morazán: 245,483 votos (44.82%). Nasralla: 188,451 votos (34.40%).
9. Salvador Nasralla encabeza elección en Gracias a Dios: 8,218 votos (36.04%). Asfura: 8,099 votos (35.52%).
10. Nasry Asfura, al frente en Intibucá: 43,063 votos (50.56%). Nasralla: 23,496 votos (27.59%).
11. Salvador Nasralla encabeza en Islas de la Bahía: 12,131 votos (58.17%). Asfura: 6,576 votos (31.53%).
12. Nasry Asfura va ganando en La Paz: 34,457 votos (45.79%). Nasralla: 26,899 votos (35.75%).
13. En Lempira está ganando Asfura: 61,980 votos (53.92%). Rixi Moncada: 31,341 votos (27.26%). En este departamento, Nasralla está en el tercer lugar, con 21,305 votos (18.53%).
14. Nasry Asfura saca ventaja en Ocotepeque: 23,220 votos (41.96%). Nasralla: 19,868 votos (35.90%).
15. "Papi a la orden" domina en Olancho: 85,369 votos (45.95%). Rixi Moncada: 53,096 votos (28.58%). Al igual que en Lempira, Nasralla ocupa el tercer puesto en Olancho, con 46,585 votos (25.07%).
16. Asfura, a la cabeza en Santa Bárbara: 66,513 votos (39.25%), Rixi Moncada: 56,660 votos (33.43%) y Salvador Nasralla: 45,503 votos (26.85%).
17. Nasralla lleva milimétrica ventaja en Valle: 30,391 votos (41.49%). Asfura: 29,358 votos (40.08%).
18. Salvador Nasralla se posiciona al frente en Yoro: 70,633 votos (43.79%). Nasry Asfura: 59,291 votos (36.76%).