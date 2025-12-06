¿Quién es Gerson López, el hondureño que ICE liberó 80 días después de su detención?

El caso de Gerson López se dio a conocer el 8 de septiembre de 2025, cuando ICE lo detuvo mientras salía a pasear a su hija en un parque de Washington D.C. Ese día la comunidad latina se unió y de no ser por ello, no estaría libre tras 80 días de esta detenido.
La hija de mayor de Gerson es autista y depende mucho de él. El hondureño y su abogada lograron convencer a las autoridades del buen padre que es este capitalino de 41 años. Además, tiene un hijo de año y medio.
Originario de Comayagüela y con estudios en pedagogía y Derecho, Gerson se encuentra en Estados Unidos desde hace seis años.
En una entrevista exclusiva para Diario La Prensa, Gerson López contó detalles de su proceso migratorio y que recientemente le dio una victoria al quedar libre 80 días después de ser capturado por ICE.
Gerson se refierió al apoyo de la comunidad latina en Estados Unidos, que tras conocer el caso, creo una campaña Gofundme. "Desde que me detienen yo sabía que los gastos iban a ser muchos...", aceptó.
Para Gerson, estar lejos de su familia era aún más difícil que el infierno de estar con otros inmigrantes que en la desesperación cedían y eran deportados a sus países. Su caso era aún más especial porque su hija con autismo tiene mucho apego con él.
"Donde yo estaba, había muchos compatriotas. Lo que más había eran personas de Guatemala y Honduras. Creo que un 60 por ciento de los detenidos eran hondureños y guatemaltecos", reveló.
¿Cómo fue el día de su liberación? "Creo que mi familia lo supo primero, llegó mi hermana porque no es que uno sale y ya, alguien debe llegar a reclamarlo", recordó.
¿Quiénes más lo apoyaron y no se han mencionado? "Mis amistades en Honduras, yo conocía mucha gente en la colonia donde vivía y en la universidad. Ellos saben que mi niña lo es todo y estuvieron pendientes".
"También le doy gracias a los medios. Estuvieron al tanto de mi suceso, en cierta forma eso contribuyó para que la gente tuviera empatía".
¿De dónde es usted? "De Comayagüela, vivía cerca del Anillo Periférico".
Su mensaje a la gente que apoyó económicamente a su familia: "Estaré eternamente agradecido, sin esta mano divina de Dios, yo no hubiese salida sin esa ayuda. La abogada hizo varias mociones y en base a eso se pudo obtener una victoria", concluyó.