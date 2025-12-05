  1. Inicio
Hondureño es liberado por ICE tras meses detenido en Washington

El hondureño Gerson López fue capturado por ICE llevaba a su hija con autismo a un parque de Washington. Ni él esperaba el desenlace feliz de esta historia

Después de casi tres meses detenido, Gerson López Funes, hondureño residente en el área de Washington D.C., volvió a abrazar a su esposa y a sus hijas justo en la antesala de la temporada navideña, un momento que la familia describe como “el regalo más esperado del año”.
López Funes fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) el 8 de septiembre, al noroeste de Washington D.C., durante una parada de tráfico, según contó su esposa en ese momento.
El 8 de septiembre, López fue rodeado por agentes de ICE, quienes lo interrogaron por 45 minutos antes de llevárselo en una camioneta sin identificación. Mientras tanto, su esposa, su hija de 7 años con autismo no verbal y un bebé de apenas 15 meses quedaron solos en la calle, sin saber qué hacer.
Tras días de incertidumbre, la familia Gerson lo logró localizar en un centro de detención en Riverside, Virginia, donde él mismo les confesó que las condiciones “no eran buenas” ya que no tenía acceso ni a los medicamentos que necesitaba.
Su caso se viralizó en las redes sociales. Su hija mayor, que padece de autismo, estaba acostumbrada a que él la llevara al parque todas las noches, no lograba dormir, sumando angustia al trauma que vivía toda su familia.
En menos de 24 horas, una campaña en GoFundMe logró recaudar más de $8,100 para cubrir gastos legales y necesidades básicas de la familia.
“Prácticamente, mi hija, en su condición, yo soy la única persona que tiene, que juega con ella, que la atiende, que la lleva a su escuela, que la va a traer. Por eso es que yo estaba en un parque; venía de un parque cuando me capturaron”, señaló el hondureño.
La liberación del hondureño Gerson López se registró esta semana. Reconoce que lo tomó por sorpresa.
“Fue una sorpresa, yo ni sabía que iba a salir. No tenía ni idea, estaba desesperanzado. No miraba personas fluyendo hacia afuera, hacia la libertad”, dijo el hondureño en entrevista a Telemundo.
Describió su salida como un milagro. "Solo miraba gente deportada... Me sentí alegre, lo único que me puse a pensar fue en mi hija".
“Me siento cansado... fueron casi tres meses sin dormir bien. Siento un poco de debilidad también por la alimentación; no es una alimentación adecuada. Mentalmente, sí me siento con esa... es como una indignación al saber que fui privado de mi libertad”, precisó.
Mientras tanto, afirma que se enfoca en recuperar su salud y en disfrutar la oportunidad de volver a estar con quienes más quiere. “Para mí, mi familia lo es todo. Yo, sin mi familia, no soy nadie”, enfatizó.
A otras familias que enfrentan procesos similares, López Funes les envió un mensaje de aliento. “Que sigan luchando. Que utilicen todas las garantías humanas y constitucionales para defenderse”, afirmó.
Con su regreso a casa, la familia hondureña se prepara para celebrar una Navidad que, dicen, tendrá un significado especial: volver a estar juntos.
