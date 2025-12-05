Las series y películas de Warner y HBO que podrás ver en Netflix

Hoy viernes 5 de diciembre, Netflix confirmó un acuerdo para adquirir Warner Bros., HBO y HBO Max por un valor neto de 82.7 mil millones de dólares, unos 72 mil millones en valor de acciones. El trato llega tras una intensa puja contra Comcast y Paramount y dependerá de la aprobación regulatoria en USA y Europa. La buena noticia es que Netflix incorporará películas y series en su "estantería digital". Los Looney Tunes no pueden faltar.
El Universo DC también será una de las novedades, como por ejemplo: Superman, Hulk, Aquaman, la Mujer Maravilla, Liga de la Justicia, entre otros.
Sí, los filmes de Batman también estarán en Netflix. Aunque no hay fecha, se sabe que se incorporarán paulatinamente y de acuerdo al proceso que se haya acordado con Warner Bros. y la estrategia de Netflix.
"Friends" - Esta comedia de situación sobre seis amigos (tres hombres y tres mujeres) que viven en Manhattan, Nueva York, y que transitan las experiencias de la vida desde los 20 hasta los 30 años llegan a la plataforma de la letra roja.
El mundo Cartoon Network aterriza en Netflix con programas actuales como "El Increíble Mundo de Gumball", "Los Jóvenes Titanes en Acción", "El Mundo de Craig", "Steven Universe", y clásicos como "Las Chicas Superpoderosas", "Johnny Bravo", "Coraje: el Perro Cobarde" y "El Laboratorio de Dexter".
"The Big Bang Theory" ("La Teoría del Big Bang") - Esta comedia trata sobre dos físicos genios, Leonard y Sheldon, que son brillantes en la ciencia pero socialmente ineptos, cuyas vidas cambian al mudarse Penny, una atractiva vecina aspirante a actriz, desatando situaciones cómicas por su contraste y sus torpes interacciones en la realidad, incluyendo a sus amigos frikis Howard y Raj.
"The Last of Us" - La adaptación del popular videojuego de Naughty Dog se desarrolla en un mundo postapocalíptico devastado por una pandemia de un hongo mutado (Cordyceps) que convierte a los humanos en criaturas agresivas. Es una de las series más exitosas de HBO.
"Game of Thrones" ("Juego de Tronos") - Esta serie de televisión de fantasía épica de HBO es basada en las novelas de George R. R. Martin, y narra la intensa lucha por el poder en el continente ficticio de Poniente, involucrando a varias casas nobles y elementos sobrenaturales como dragones y muertos vivientes, destacando por sus profundos personajes, intriga política y brutalidad.
"Harry Potter" - La adaptación de la serie de novelas de la autora británica J.K. Rowling. La historia sigue a Harry Potter, un niño de 11 años que descubre que es hijo de magos famosos y que asistirá al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Su profundo universo habitará Netflix.
"El Señor de los Anillos" - Historia de fantasía épica escrita por J.R.R. Tolkien, centrada en la Tierra Media. Narra la épica misión del hobbit Frodo Bolsón para destruir el poderoso Anillo Único y así derrotar al Señor Oscuro Sauron, quien busca recuperarlo para dominar el mundo.