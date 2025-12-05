  1. Inicio
Las series y películas de Warner y HBO que podrás ver en Netflix

Netflix se alista para obtener uno de los catálogos más valiosos de Hollywood; comprará Warner Bros., y HBO Max

1 de 10

Hoy viernes 5 de diciembre, Netflix confirmó un acuerdo para adquirir Warner Bros., HBO y HBO Max por un valor neto de 82.7 mil millones de dólares, unos 72 mil millones en valor de acciones. El trato llega tras una intensa puja contra Comcast y Paramount y dependerá de la aprobación regulatoria en USA y Europa. La buena noticia es que Netflix incorporará películas y series en su "estantería digital". Los Looney Tunes no pueden faltar.

2 de 10

El Universo DC también será una de las novedades, como por ejemplo: Superman, Hulk, Aquaman, la Mujer Maravilla, Liga de la Justicia, entre otros.

EFE/Jessica Miglio/© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.
3 de 10

Sí, los filmes de Batman también estarán en Netflix. Aunque no hay fecha, se sabe que se incorporarán paulatinamente y de acuerdo al proceso que se haya acordado con Warner Bros. y la estrategia de Netflix.

 shutterstock
4 de 10

"Friends" - Esta comedia de situación sobre seis amigos (tres hombres y tres mujeres) que viven en Manhattan, Nueva York, y que transitan las experiencias de la vida desde los 20 hasta los 30 años llegan a la plataforma de la letra roja.

5 de 10

El mundo Cartoon Network aterriza en Netflix con programas actuales como "El Increíble Mundo de Gumball", "Los Jóvenes Titanes en Acción", "El Mundo de Craig", "Steven Universe", y clásicos como "Las Chicas Superpoderosas", "Johnny Bravo", "Coraje: el Perro Cobarde" y "El Laboratorio de Dexter".
6 de 10

"The Big Bang Theory" ("La Teoría del Big Bang") - Esta comedia trata sobre dos físicos genios, Leonard y Sheldon, que son brillantes en la ciencia pero socialmente ineptos, cuyas vidas cambian al mudarse Penny, una atractiva vecina aspirante a actriz, desatando situaciones cómicas por su contraste y sus torpes interacciones en la realidad, incluyendo a sus amigos frikis Howard y Raj.
7 de 10

"The Last of Us" - La adaptación del popular videojuego de Naughty Dog se desarrolla en un mundo postapocalíptico devastado por una pandemia de un hongo mutado (Cordyceps) que convierte a los humanos en criaturas agresivas. Es una de las series más exitosas de HBO.

8 de 10

"Game of Thrones" ("Juego de Tronos") - Esta serie de televisión de fantasía épica de HBO es basada en las novelas de George R. R. Martin, y narra la intensa lucha por el poder en el continente ficticio de Poniente, involucrando a varias casas nobles y elementos sobrenaturales como dragones y muertos vivientes, destacando por sus profundos personajes, intriga política y brutalidad.

9 de 10

"Harry Potter" - La adaptación de la serie de novelas de la autora británica J.K. Rowling. La historia sigue a Harry Potter, un niño de 11 años que descubre que es hijo de magos famosos y que asistirá al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Su profundo universo habitará Netflix.

10 de 10

"El Señor de los Anillos" - Historia de fantasía épica escrita por J.R.R. Tolkien, centrada en la Tierra Media. Narra la épica misión del hobbit Frodo Bolsón para destruir el poderoso Anillo Único y así derrotar al Señor Oscuro Sauron, quien busca recuperarlo para dominar el mundo.
