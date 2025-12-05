Las series y películas de Warner y HBO que podrás ver en Netflix

Hoy viernes 5 de diciembre, Netflix confirmó un acuerdo para adquirir Warner Bros., HBO y HBO Max por un valor neto de 82.7 mil millones de dólares, unos 72 mil millones en valor de acciones. El trato llega tras una intensa puja contra Comcast y Paramount y dependerá de la aprobación regulatoria en USA y Europa. La buena noticia es que Netflix incorporará películas y series en su "estantería digital". Los Looney Tunes no pueden faltar.