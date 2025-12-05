Actriz y de origen alemán, así es Clara Vegas Goetz, la nueva Miss Venezuela

En orden descendente las candidatas de los estados Monagas, Yaracuy y Mérida completaron el cuadro de cinco finalistas de la gala, que duró poco más de tres horas y fue transmitida por el canal privado Venevisión y el canal de Youtube del Miss Venezuela.

En la imagen: La representante del estado Miranda, Clara Vegas Goetz, desfila en traje de baño.