Mundial 2026 sorteo: Enfado de Donald Trump, "el futbolista perfecto" y empresaria enamora

"No teníamos claro si iba a venir o no. En un momento tuvo la intención de venir, pero después decidió no hacerlo", abrió el economista. Luego, explicó su ausencia: "Él es muy reacio a venir a este tipo de eventos; ya no estuvo en el sorteo de la Copa América (2024). Después le pueden preguntar directamente a él los porqué en alguna conferencia, no vamos a contestar nosotros por él", señalaron en la Federación de Uruguay en referencia a la ausencia de Marcelo Bielsa.