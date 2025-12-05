Mundial 2026 sorteo: Enfado de Donald Trump, "el futbolista perfecto" y empresaria enamora

Las mejores fotos de la alfombra roja en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
El John F. Kennedy Center for the Performing Arts es la sede del sorteo del Mundial 2026 este 5 de diciembre, con ubicación en Washington D. C.
Las tres mascotas del Mundial 2026.
El exarquero mexicano Jorge Campos posa en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, este viernes en el Kennedy Center de Washington (Estados Unidos).
Exjugador de baloncesto estadounidense Shaquille O’Neal posa en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial de Fútbol 2026,
El sorteo del Mundial 2026 ha sido en el Kennedy Center en Washington DC.
}El primer ministro de Canadá, Mark Carney (d), y su esposa la economista, Diana Fox, posan en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial de Fútbol 2026,
El cantante y músico italiano Andrea Bocelli (d) y su esposa Verónica Berti posan en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial de Fútbol 2026.
Medios informan de que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos se molestó con su esposa Melania ya que ella llegó tarde al sorteo.
El exjugador brasileño Kaká presente en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026. Recordemos que al jugador su expareja lo dejó por ser "demasiado perfecto" ya que nunca le fue infiel.
La delegación de Panamá llegó a la alfombra roja. Es la única representante de Centroamérica en el sorteo.
Thomas Christiansen, danés que se desempeña como entrenador de la Selección de Panamá, junto a su esposa.
El cantante británico Robbie Williams posa en la alfombra roja.
Heidi Klum es una modelo, presentadora, empresaria, productora de televisión y actriz alemana, cuenta con 52 años de edad y robó suspiros en la alfombra roja.
Sebastián Beccacece va a debutar como entrenador principal en un Mundial. Clasificó a Ecuador.
Carlo Ancelottti, DT de la Selección Nacional de Brasil, presente en la alfombra roja.
Marcelo Bielsa, DT de la Selección de Uruguay, no se ha ganado el apodo de 'El Loco' por nada: sus excentricidades ya son mundialmente conocidas y pocas cosas sorprenden viniendo de él. Sin embargo, en la previa de una cita tan importante como un Mundial, fue llamativa su ausencia en el sorteo de este viernes.
"No teníamos claro si iba a venir o no. En un momento tuvo la intención de venir, pero después decidió no hacerlo", abrió el economista. Luego, explicó su ausencia: "Él es muy reacio a venir a este tipo de eventos; ya no estuvo en el sorteo de la Copa América (2024). Después le pueden preguntar directamente a él los porqué en alguna conferencia, no vamos a contestar nosotros por él", señalaron en la Federación de Uruguay en referencia a la ausencia de Marcelo Bielsa.