Algo muy brillante cruzará el cielo hondureño la noche de este 5 de diciembre

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que la noche de este viernes 5 de diciembre de 2025 Honduras podrá observar uno de los pasos más brillantes de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), visible desde todo el territorio nacional.
Según la institución, el fenómeno será especialmente notable en las regiones noroccidental, central y sur del país, donde las condiciones de visibilidad permitirán apreciar de forma clara el desplazamiento del laboratorio orbital.
En Tegucigalpa, la ISS aparecerá por el noroeste, específicamente entre el cerro El Picacho y el punto donde se oculta el Sol, a partir de las 5:42 de la tarde. Se desplazará rápidamente como un punto luminoso blanco, sin parpadeos, más brillante que cualquier estrella.
Copeco detalló que la estación alcanzará su máxima altura a las 5:47 p. m., momento en el que registrará una magnitud de –3.7, lo que la convertirá en el objeto más brillante del cielo nocturno en ese instante, debido a que el Sol ya estará oculto.
La institución señaló que la ISS continuará su recorrido hacia el sureste, desapareciendo del horizonte alrededor de las 5:53 p. m., entre la zona donde se ubican los parques eólicos de Santa Ana y el punto por donde sale el Sol.
Copeco explicó que, aunque los pasos de la ISS sobre Honduras son frecuentes, este será uno de los más brillantes y visibles al caer la tarde, lo que permitirá que más personas puedan observarlo sin necesidad de instrumentos especializados.
Astrónomos locales han recordado que la intensidad aparente del brillo de la ISS se debe a la reflexión de la luz solar en sus paneles, lo que la hace destacar incluso en un cielo parcialmente iluminado por el crepúsculo.
En otras ciudades del país, la estación será visible con solo unos segundos de diferencia respecto al horario reportado para la capital, dependiendo de la ubicación geográfica de cada región.
Copeco recomendó a la población buscar espacios abiertos y con poca iluminación artificial para mejorar la experiencia de observación, aunque aclaró que no se requieren telescopios ni binoculares para apreciar el fenómeno.
La institución concluyó que este avistamiento será uno de los últimos de gran intensidad en 2025, por lo que invitó a las familias hondureñas a aprovechar la oportunidad de presenciar el paso del laboratorio espacial más grande en órbita terrestre.