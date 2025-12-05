  1. Inicio
Talanga también le dio la espalda a Rixi Moncada y a su familia

Mario Moncada Jr. era el candidato a vicealcalde de Talanga en donde la alcaldía la ganó el candidato de Nasralla, pero Nasry Asfura sacó más votos presidenciales

1 de 10

La apabullante derrota de Rixi Moncada en las elecciones del 30 de noviembre se reflejó incluso en su natal Talanga, en donde el partido Libertad y Refundación perdió todo.
2 de 10

Moncada, que durante su campaña aseguraba que sería la segunda mujer presidenta de Honduras, fue tercera en Talanga, de la misma forma en que se ha visto la tendencia a nivel nacional.
3 de 10

Mario estuvo trabajando en la campaña junto a se hijo que se llama igual que él: Mario Moncada.
4 de 10

La familia de Mario Moncada, hermano de Rixi, fue a votar muy temprano el domingo 30 de noviembre. Dereck Moncada, futbolista del Olimpia y quien es hijo de Maynor Figueroa, lo acompañó.
5 de 10

“Es mi primera vez como votante. Sentía nerviosismo y me costó un poco elegir al candidato presidencial, pero gracias a Dios ya pude votar”, manifestó Dereck Moncada sin imaginar lo que se le avecinaba a su familia.
6 de 10

En Talanga el alcalde electo es liberal Rudy Gustavo Manuel Banegas Lizardo.
7 de 10

Con el 85.23% de las actas escrutadas en Talanga, el liberal lleva 4,539 votos, una tendencia que parece irrever sible.
8 de 10

En el segundo lugar va el nacionalista Roosevelt Eduardo Avilez Santos con 4,139 votos.
9 de 10

Maria Josesa Sánchez fue tercera. Actualmente, con el 85.23% de los votos suma 3,966 votos.
10 de 10

A nivel presidencial en Talanga Rixi fue tercera. Con el 85.23% de las actas escrutadas en esta ciudad, Nasry Asfgura va primero con 4,856, Salvador Nasralla segundo con 4,401, mientras que Rixi es tercera con 2,945 votos.
