Talanga también le dio la espalda a Rixi Moncada y a su familia

La apabullante derrota de Rixi Moncada en las elecciones del 30 de noviembre se reflejó incluso en su natal Talanga, en donde el partido Libertad y Refundación perdió todo.
Moncada, que durante su campaña aseguraba que sería la segunda mujer presidenta de Honduras, fue tercera en Talanga, de la misma forma en que se ha visto la tendencia a nivel nacional.
Mario estuvo trabajando en la campaña junto a se hijo que se llama igual que él: Mario Moncada.
La familia de Mario Moncada, hermano de Rixi, fue a votar muy temprano el domingo 30 de noviembre. Dereck Moncada, futbolista del Olimpia y quien es hijo de Maynor Figueroa, lo acompañó.
“Es mi primera vez como votante. Sentía nerviosismo y me costó un poco elegir al candidato presidencial, pero gracias a Dios ya pude votar”, manifestó Dereck Moncada sin imaginar lo que se le avecinaba a su familia.
En Talanga el alcalde electo es liberal Rudy Gustavo Manuel Banegas Lizardo.
Con el 85.23% de las actas escrutadas en Talanga, el liberal lleva 4,539 votos, una tendencia que parece irrever sible.
En el segundo lugar va el nacionalista Roosevelt Eduardo Avilez Santos con 4,139 votos.
Maria Josesa Sánchez fue tercera. Actualmente, con el 85.23% de los votos suma 3,966 votos.
A nivel presidencial en Talanga Rixi fue tercera. Con el 85.23% de las actas escrutadas en esta ciudad, Nasry Asfgura va primero con 4,856, Salvador Nasralla segundo con 4,401, mientras que Rixi es tercera con 2,945 votos.