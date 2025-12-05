Mundial 2026: ¿Por qué el estadio Azteca ya no se llamará así para la Copa del Mundo?

El Estadio Azteca cambia de nombre y para el Mundial 2026 ya no se llamará de esa manera. A continuación todos los detalles de la sorpresiva noticia.
El estadio volverá a citarse con la historia el 11 de junio de 2026, cuando albergue el encuentro inaugural del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
Desde mayo de 2024 inició la obra, ahora con el tiempo encima, aceleraron los trabajos para concluir lo más pronto posible ya que el Gobierno de la CDMX condicionó la inauguración del Estadio Ciudad de México antes del Mundial 2026, pues se planea un juego amistoso inaugural.
El estadio Azteca ha sido histórico ya que ha albergado partidos de renombre, se han disputado dos Mundiales y el del 2026 será el tercero.
Desde hace unos meses, se confirmó que el Estadio Azteca cambió al nombre de Estadio Banorte de cara al Mundial de 2026 de la FIFA organizado por Estados Unidos, México y Canadá.
La noticia se dio a conocer por medio del comunicado lanzado por Banorte y Grupo Ollamani en el que se detalla la fuerte inversión para mejorar la experiencia de los fanáticos al futbol de cara al magno evento de la FIFA.
"Esta es una iniciativa conjunta para que México tenga uno de los mejores estadios del mundo. Su modernización garantiza un recinto sustentable, cómodo, con la mejor conectividad, así como tecnología de punta y cercanía a la afición y a todas las mexicanas y mexicanos", se lee en parte del boletín informativo.
El Estadio Azteca se convertirá en el verano de 2026 en el primer y único recinto hasta el momento en albergar tres Copas del Mundo.
La modernización y remodelación del mítico estadio de la capital mexicana requirió, de acuerdo a los datos citados en el comunicado, un financiamiento de 2 mil 100 millones de pesos.
El retiro del letrero del Estadio Azteca no es una simple modificación estética, sino que es parte del ambicioso proyecto de remodelación del Estadio en la Ciudad de México, el cual, busca adaptarse a los estándares establecidos en la FIFA.
La ausencia del nombre "azteca" ha generado nostalgia entre los aficionados del América, del Cruz Azul y de la Selección Mexicana.
El Estadio Azteca ha cambiado de nombre, ahora, el inmueble se llamará Estadio Banorte. No obstante, durante la Copa del Mundo 2026, el Coloso de Santa Úrsula será llamado Estadio Ciudad de México, debido a que las reglas de la FIFA prohíbe que durante los Mundiales los estadios lleven el nombre de patrocinios.
Además, hay un contrato entre las partes en el que indican sobre una alianza a largo plazo de 12 años, que incluye un financiamiento de unos US$105,7 millones para la remodelación, entre otras cosas.
De igual manera, embellecimiento de la zona periférica como instalación de lámparas, cámaras de vigilancia y la seguridad perimetral, así como pintar las fachadas de los edificios circundantes, limpieza y remodelación de las avenidas Circuito Azteca, Avenida del Imán y los Pedregales, y la implementación de estacionamientos satélites en áreas cercanas.
El Estadio Azteca explica que recibirá el nombre de “Estadio Banorte” durante los próximos 12 años, después de una convocatoria en la que llegó a la final la entidad financiera y una empresa que se dedica a las ventas en línea.
El nuevo acuerdo del Estadio Azteca renombra el inmueble con la marca de un banco; la FIFA ya tiene los nombres de los estadios mexicanos